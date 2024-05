Hecla verdient Aufmerksamkeit

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company forderte von Anlegern wie Investoren ein starkes Nervenkostüm. Denn schien es zu Jahresbeginn doch wieder freundlicher rund um die Aktie werden zu können, so ernüchternd war die Tatsache des Rückgangs unter 3,91 USD mitsamt anschließender Verkaufswelle bis zur Unterstützung bei 3,45 USD. Von welcher es schließlich dann doch deutlich bergauf ging. Doch mehr dazu im Nachgang.Im Anschluss an das Tauziehen zwischen Bullen und Bären im Bereich der wichtigen Unterstützung von 3,45 USD schossen die Notierungen buchstäblich gen Norden. Mit einer Performance von knapp über 76% wurden dabei wichtige Widerstandslevel überwunden und auch der Abwärtstrend aus 2023 durchbrochen. Die charttechnische Lage verbesserte sich dementsprechend schlagartig und führt somit zur getitelten Aufmerksamkeit. Aufgrund der starken Performance überrascht die bis zuletzt andauernde Gegenbewegung nicht. Hierbei büßte die Aktie nicht minder stolze -21% ein und zeigt sich dennoch in einer soliden Grundverfassung.Oberhalb des hierbei bestätigten Unterstützungslevels von 4,66 USD bleiben die Aussichten positiv und ein Angriff auf den Widerstand von 5,12 USD sollte nicht überraschen. Etablieren sich die Kurse darüber, verspricht sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum letzten Reaktionshoch bei 5,90 USD, bevor darüber das Level von 6,42 USD interessant werden sollte. Wichtig ist und bleibt die Verteidigung des eroberten Niveaus von 4,66 USD.Sollte dies scheitern, so wäre mitsamt möglicher Unterschreitung des gleitenden Durchschnitts EMA200 (grüne Linie bei aktuell 4,61 USD) eine weitere Verluststrecke bis zur Unterstützung von 4,10 USD einzukalkulieren. Die Chartsituation hätte sich in diesem Zusammenhang wieder klar verschlechtert, sodass man durchaus mit weiteren Rückschlägen bis unter die runde Marke von 4,00 USD rechnen sollte. Neben dem Niveau von 3,79 USD könnte es dabei auch zu einem weiteren Tiefschlag bis hin zum bereits in diesem Jahr angesteuerten Level von 3,45 USD kommen.Der Anfang ist gemacht und die charttechnische Situation verweilt oberhalb von 4,66 USD in einer aussichtsreichen Situation. Sollten die Kurse jetzt noch über 5,12 USD ansteigen können, erlaubt sich zeitnahes Potenzial bis 5,90 USD. Im weiteren Verlauf wäre dann die Widerstandsmarke von 6,42 USD zu benennen.Die Bären bewiesen unlängst wieder ihre Kraft oder waren es nur temporär Gewinnmitnahmen? Faktisch wäre ein Abtauchen unter 4,66 USD als Verkaufssignal zu interpretieren, sodass in weiterer Folge mit Anschlussverlusten bis 4,10 USD gerechnet werden sollte. Darunter wäre noch Platz bis mindestens 3,79 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.