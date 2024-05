Meridian Mining UK Societas: Sehr starker Treffer!

Meridian gestern mit einem der besten Treffer auf dem Cabacal Projekt seit Monaten: Link Die Bohrung Nr. CD-470 zeigte einen Abschnitt über 16 Meter mit 12,5 g/t Gold-Äquivalent (12,1 g/t Gold plus 0,30% Kupfer) ab einer Tiefe von nur 53,3 Metern. Darin enthalten 6,4 Meter mit 30,6 g/t Gold-Äquivalent:Der beste Goldtreffer auf dem Projekt bislang und natürlich sind 6,4 Meter mit fast einer Unze Gold spektakulär.Es ist schön zu sehen, dass Meridian Mining UK Societas bei den Infill-Bohrungen auf derart hoch mineralisierte Zonen stößt, da derartige Zonen beim Abbau richtig Geld in die Kasse spülen werden. Derzeit befindet sich das Management-Team auf dem Projekt in Brasilien und mit im Gepäck sind Investoren und Analysten, die sich das Gebiet ansehen.Nachdem Meridian die Kassen auf ca. 25 Millionen CAD aufgestockt hat, sollen sich bald wieder fünf Bohrgeräte gleichzeitig drehen.Das Explorationsprogramm wird aggressiv fortgesetzt und parallel laufen die Arbeiten an der Metallurgie und für die PFS-Studie.Die Aktie in den vergangenen Wochen mit einer erfreulichen Entwicklung, nachdem sie auf ein Niveau gefallen war, das kaum mehr nachzuvollziehen war:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.