Gold - Geht den Bullen die Kraft aus?

Seit dem neuen Allzeithoch bei 2.431 USD und dem damit erfolgten Erreichen des mittelfristigen Kursziels bei 2.415 USD steckt der Goldpreis in einer Korrekturphase. Diese drückte den Kurs ab Mitte April an den Support bei 2.267 USD. Kurz vor der Marke gelang zwar Anfang Mai ein Konter, doch dieser besitzt weiterhin nicht den nötigen Schwung, um einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Zwar stieg Gold über eine kleine Abwärtstrendlinie, doch setzt der Kurs seit einem Zwischenhoch bei 2.331 USD bereits wieder zurück.Grundsätzlich wäre die Fortsetzung der Rallyphase an das frische Allzeithoch ein bevorzugtes Szenario. Doch dafür müsste zunächst der Widerstand bei 2.350 – 2.355 USD überhaupt erst erreicht werden, um ihn später in Richtung 2.415 USD durchbrechen zu können.Bleibt Gold weiterhin so schwach, wie dies aktuell der Fall ist, kann es auch direkt zu einem Rückfall auf 2.267 USD kommen. Darunter dürften sich die Bären weiter ins Zeug legen und einen Abverkauf bis 2.222 USD starten. Sollte die Marke ebenfalls nicht verteidigt werden können, stünde ein Einbruch auf 2.145 USD auf der Agenda.Gold Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)