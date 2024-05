US-Keksunternehmen Tiff's Treats steigt in den Goldhandel ein

Der Kekslieferant Tiff's Treats aus Austin, Texas, stellt von Schokoladenchips auf Goldbullion um. Das Unternehmen reitet auf der Welle des weltweiten Interesses an Edelmetallen und will mit dieser neuen Initiative seine Attraktivität im Zeitalter von Amazon steigern, schreibt die Seite Axios Anstatt etwa 21 Dollar für eine Schachtel mit einem Dutzend Schokoladenkeksen zu zahlen, die an einen Freund, Kollegen oder einen geliebten Menschen geliefert werden, können Kunden jetzt etwa 2.500 Dollar für das bezahlen, was das Unternehmen als "Bullion Bundle" bezeichnet – eine Schachtel mit Keksen und einen 24-Karat-Goldbarren von einer Unze. Der Preis des Pakets hängt von den täglichen Schwankungen des Goldpreises ab. Allerdings führen die Standorte und Fahrer von Tiff's selbst kein Gold. Stattdessen erhalten Käufer zusammen mit Ihren Keksen ein Zertifikat, und kurz darauf wird der Goldbarren von einem Drittanbieter geliefert.Die Motivation kam wahrscheinlich, nachdem Costco im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von Goldbarren begonnen hatte. Darüber hinaus hat Gold im Zuge der allgemeinen Rohstoffrally, der internationalen Spannungen und der Maßnahmen der globalen Zentralbanken Rekordhöhen erreicht. Die People's Bank of China (PBOC) hat ihre Goldreserven seit mehr als einem Jahr kontinuierlich aufgestockt, teilweise als Reaktion auf wachsende geopolitische Bedenken.Tiff's sieht in der Lieferung von Gold, vor allem zur Zeit von Schul- und Uniabschlussfeiern, eine "Vervollständigung des Geschenkerlebnisses", wie Mitbegründerin und Chief Creative Officer Tiffany Chen gegenüber Axios erklärte. "Viele Verbraucher wissen nicht, wie man Gold kauft, und dies ist eine einfache Möglichkeit, ihre warmen Kekse auf Wunsch zu bekommen und das Geschenk wirklich aufzuwerten.". Tiff's, das mit anderen On-Demand-Diensten wie Amazon und mit immer weiter wachsenden Lebensmittellieferdiensten konkurriert , versuche, seine Kekse zu etwas Besonderem zu machen.© Redaktion GoldSeiten.de