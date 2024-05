Goldrausch im Vietnam: Preis steigt auf historischen Höchststand

Da der Goldpreis zum Ende der letzten Woche auf ein Allzeithoch im Vietnam gestiegen war, waren die vietnamesischen Juweliergeschäfte überfüllt mit Kunden, wie VNExpress berichtet. Der Preis für Goldbarren der Saigon Jewelry Company (SJC) stieg am Freitagmorgen um 2,6% auf ein neues Allzeithoch von 91,8 Millionen VND (3.609,6 $) pro Tael (etwa 37,8 Gramm), nachdem er am Donnerstagnachmittag bereits ein Rekordhoch von 89,5 Millionen VND (3516 $) erreicht hatte. Gegen 16 Uhr am Donnerstag standen die Menschen trotz Regens vor den Goldgeschäften in Hanoi Schlange.Die Menschen warteten geduldig in der Schlange, bis sie an der Reihe waren. Die 62-jährige Hoa sagte, sie habe ihr gesamtes Erspartes abgehoben, um Gold zu kaufen, da die Preise steigen, während die Zinsen für Einlagen niedrig sind. "Angesichts der Tatsache, dass die vietnamesische Staatsbank Gold zu einem Mindestpreis von über 86 Millionen VND (3378,51 $) versteigert, glaube ich und viele andere, dass die Preise weiter steigen werden."Viele Geschäfte berichteten von knappen Lagerbeständen, Top-Anbieter wie der vietnamesische Schmuckhändler PNJ meldeten, dass Bullion- und Goldringbestände teilweise komplett ausverkauft seien. Wegen der großen Nachfrage musste SJC den Ankauf auf drei Tael pro Person und Tag beschränken.Ein Mann, der grade Goldringe kaufte, meinte laut VNExpress, das Edelmetall sei eine gute Investition, da Sparguthaben und andere Anlageklassen derzeit weniger attraktiv seien. Der Goldpreis ist in diesem Jahr um 15% bis 22% gestiegen und habe damit sogar Aktien übertroffen. Er geht davon aus, dass der Preisanstieg aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Metall anhalten wird. Der inländische Goldpreis liegt derzeit um 18,5 Millionen VND (726,77 $) pro Tael über dem Weltmarktpreis.© Redaktion GoldSeiten.de