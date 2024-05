Die duale Macht von Gold und Kupfer in der heutigen Weltwirtschaft

Zwei Rohstoffe haben sich im Zuge der Eskalation der geopolitischen Spannungen als zentrale Akteure erwiesen und die globalen Finanzmärkte beeinflusst: Gold und Kupfer. Diese Metalle haben die Volatilität der Märkte nicht nur überlebt, sondern entwickeln sich prächtig, und ich bin der Meinung, dass kluge Anleger diese Entwicklung aufmerksam verfolgen sollten.Wie ich schon oft gesagt habe, gilt Gold seit langem als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten, und das ist auch heute nicht anders. Die Preise befinden sich in der Nähe historischer Höchststände, was seine anhaltende Attraktivität in unsicheren Zeiten widerspiegelt.Die Zentralbanken, insbesondere in den Schwellenländern, stocken ihre Goldreserven auf. Laut dem World Gold Council (WGC) kauften sie im ersten Quartal eine Rekordmenge von 290 Tonnen Gold. Diese noch nie dagewesene Menge unterstreicht eine strategische Verschiebung hin zum Metall als Reservewährung und weg vom US-Dollar.Während Gold seine Position als sicherer Hafen festigt, macht Kupfer aus anderen Gründen Schlagzeilen. Kupfer, das oft als "Dr. Copper" bezeichnet wird, weil es aufgrund seiner weit verbreiteten industriellen Anwendungen in der Lage ist, wirtschaftliche Trends vorherzusagen, hat in den letzten Tagen einen deutlichen Preisanstieg verzeichnet. Das Industriemetall kletterte auf ein Zwei-Jahres-Hoch, unterstützt von einer starken Weltwirtschaft und insbesondere von einer steigenden Nachfrage durch Energiewende-Technologien wie Elektrofahrzeuge, Wind- und Solarenergie.Der globale Kupfermarkt wird zunehmend knapper. Produktionsschwierigkeiten wie Produktionsunterbrechungen und sinkende Erzqualitäten bei den großen südamerikanischen Produzenten dürften das Angebotswachstum in diesem Jahr begrenzen, auch wenn für 2025 eine Erholung erwartet wird.Trotz dieser Herausforderungen steigt die Kupfernachfrage weiter an, da Kupfer eine wichtige Rolle bei grünen Energielösungen spielt. Die International Copper Association (ICA) prognostiziert einen Anstieg der Kupfernachfrage von 28,3 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 40,9 Millionen Tonnen im Jahr 2040, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,85% entspricht.Das globale verarbeitende Gewerbe bietet weitere Einblicke. Der JPMorgan Global Manufacturing PMI verzeichnete im April einen leichten Rückgang auf 50,3 nach einem 20-Monats-Hoch von 50,6 im März, liegt aber immer noch über der neutralen Marke, was auf eine Expansion hindeutet. Diese Widerstandsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach Industriemetallen hin, was die optimistischen Aussichten für Kupfer untermauert.Steigende Inputkosten und Verkaufspreise im verarbeitenden Gewerbe deuten auf einen zunehmenden Preisdruck hin, der zu Inflationsängsten beitragen dürfte. Solche Wirtschaftsindikatoren sind für Investoren von entscheidender Bedeutung, wenn sie die möglichen Auswirkungen auf Rohstoffpreise und Anlagerenditen beurteilen.Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist nicht nur eine politische Präferenz, sondern auch ein potenzielles Investitionsthema. Laut BloombergNEF erreichten die weltweiten Investitionen in die Energiewende im Jahr 2023 die schwindelerregende Summe von 1,8 Billionen US-Dollar und haben sich damit im Vergleich zu 2020 fast verdoppelt. Diese Investitionen, insbesondere in Regionen wie Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), dürften die Nachfrage nach Kupfer weiter ankurbeln, da es eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung und der Infrastruktur für erneuerbare Energien spielt.Für Anleger sind die Auswirkungen dieser Trends klar. Gold bleibt ein wichtiger Bestandteil jedes diversifizierten Portfolios, insbesondere für diejenigen, die sich gegen geopolitische Risiken und mögliche Inflation absichern wollen. Auch die anhaltend starke Nachfrage der Zentralbanken spricht für das gelbe Metall. Ich empfehle immer eine Gewichtung von 10%, davon 5% in physischem Gold (Barren, Münzen, Schmuck) und die restlichen 5% in hochwertigen Goldminenaktien, Investmentfonds und ETFs.Kupfer steht dem in nichts nach und bietet ein überzeugendes Wachstum, das mit der weltweiten Konjunkturerholung und dem Übergang zu grüner Energie zusammenhängt. Angesichts des erwarteten Nachfrageanstiegs und der derzeitigen Angebotsengpässe könnten die Preise weiter steigen, was Anlegern gute Chancen bietet.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 06. Mai 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.