WGC: Europa im April weiterhin mit großen Abflüssen bei den ETFs

Der World Gold Council (WGC) hat diese Woche die neuesten Daten zu den weltweiten physischen Goldbeständen in börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Demnach verzeichneten die weltweiten Gold-ETFs weiterhin monatliche Abflüsse, obwohl Anfang April aufgrund des hohen Goldpreises Zuflüsse zu verzeichnen waren. Es ergab sich ein Nettorückgang um 33 Tonnen (14 Tonnen im März) im Wert von 2,2 Mrd. USD (März waren es 0,8 Mrd. USD) auf nunmehr 3.079 Tonnen.Die in Europa registrierten Fonds meldeten im April mit großem Abstand die größten Abflüsse von 52,1 Tonnen im Wert von rund 3,7 Mrd. USD. Angeführt wurden sie vom Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland. Die Fonds sonstiger Regionen verzeichneten Abflüsse von etwa einer Tonnen im Wert von 0,1 Mrd. USD.Auf der andere Seite verzeichneten die asiatischen Fonds einen Zufluss von 18,9 Tonnen im Wert von 1,5 Mrd. USD, mit China als Hauptkaufkraft, und die amerikanischen Fonds machten ein Plus von 1,1 Tonnen im Wert von 0,1 Mrd. USD.© Redaktion GoldSeiten.de