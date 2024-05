Lauterbach plante Absurdes!!

In Island will man CO2 aus der Luft abscheiden, in Kohlenstoff umwandeln und im Boden einlagern - für ca. 1000 Dollar pro Tonne.Der Absatz von Tesla-Fahrzeugen scheint in Deutschland immer weiter zu sinken, so daß jetzt große Stückzahlen in Neuhardenberg (Brandenburg) abgestellt werden.Die RKI-Akten geben immer mehr Ungeheuerlichkeiten preis. So soll Karl Lauterbach "1G" für Restaurants und Handel gefordert haben, wozu es aus nicht bekannten Gründen nicht kam.Der russische Präsident Putin macht dem Westen klar, daß die strategischen Streitkräfte jederzeit einsatzbereit sind.Silber bleibt in China weiter gefragt und der Bestand an der SFE erreicht ein Rekord-Tief.Etwas stimmt mit den Filmaufnahmen der Erde von der ISS nicht. MrMBB333 hat einen Verdacht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)