Gold - Der nächste Anlauf ans Allzeithoch

Die Goldpreisrally wurde Anfang April an der Kurszielzone um 2.415 USD gestoppt und das Edelmetall tauchte in eine Korrekturphase ein. In deren Verlauf wurde die kurzfristige Aufwärtstrendlinie überschritten und der Unterstützungsbereich bei 2.267 USD angelaufen. Ausgehend von 2.276 USD versuchen die Bullen aktuell, den Aufwärtstrend bei Gold zu reaktivieren und haben dabei den Kreuzwiderstand bestehend aus der früheren Aufwärtstrendlinie, einer Abwärtstrendstrecke und dem Widerstand bei 2.355 USD erreicht.Die starke Barriere, die jetzt erreicht wurde, könnte nur mit einer Kaufwelle über 2.280 USD nach oben gesprengt werden. Damit dürfte Gold in der Folge direkt wieder bis 2.415 und 2.431 USD steigen. Sollten beide Hürden nicht dafür sorgen, dass die nächste Korrektur startet, wäre ein Anstieg bis 2.460 USD zu erwarten.Scheitern die Bullen mit ihren Ausbruchsbemühungen, würde man dies an einem Einbruch unter 2.330 USD erkennen. In diesem Fall stünden Abgaben bis 2.300 und 2.267 USD an. Darunter dürfte die Verkäuferseite den Druck erhöhen und für einen Abverkauf bis 2.222 USD sorgen.Gold Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)