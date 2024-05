Immobilieninvestor Barry Sternlicht rechnet mit einer Bankenpleite pro Woche

Barry Sternlicht, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO des 115-Milliarden-Dollar-Immobilienriesen Starwood Capital Group, macht sich Sorgen um die mehr als 4.000 regionalen und kommunalen Banken in den USA, berichtet Fortune . Da die Immobilienbranche mit höheren Zinsen, Leerständen und Inflation zu kämpfen hat, könnten die Kreditgeber ihrer Wahl nach Ansicht des milliardenschweren Investors in Bedrängnis geraten. Trotz Sternlichts Vorhersage ist in diesem Jahr bisher nur eine einzige US-Bank gescheitert: Die Republic First Bank, ein regionales Kreditinstitut, das in Philadelphia, New York und New Jersey tätig war.Sternlicht warnt seit mehr als zwei Jahren vor drohenden Problemen aufgrund steigender Zinssätze im Immobilien- und Bankensektor - sowie in der gesamten Wirtschaft. Im September 2022, nur wenige Monate nachdem die Federal Reserve begonnen hatte, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, erklärte er, dass die Beamten "alte Inflationsdaten" verwendeten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Immobiliensektor, um die Wirtschaft unnötig anzugreifen. Einen Monat später schloss Sternlicht an diese Kritik an, indem er behauptete, dass die gesamte Wirtschaft aufgrund der steigenden Kreditkosten "zerbrechen" würde und eine Rezession nahezu unvermeidlich sei."Ich denke, dass es in den nächsten zwei Jahren 500 oder mehr Banken weniger in den USA geben wird", warnte Sternlicht. "Ich sage nicht, dass sie alle scheitern werden, aber sie werden zur Konsolidierung gezwungen sein, wenn sie nicht scheitern." Zumindest ein Teil dieses Albtraums könnte ihm zufolge vermieden werden, wenn die Fed beschließt, die Zinssätze zu senken. "Eine Möglichkeit, Kapital in die Banken zu bringen, besteht darin, die Zinsen zu senken, so dass ihre Vermögenswerte im Grunde genommen mehr wert werden", meinte er.Eine gute Nachricht sei jedoch, dass Sternlicht glaubt, dass Powell die Zinsen eher früher als später senken und damit möglicherweise einige dieser Banken retten wird. Er argumentierte, dass die Zinserhöhungen nicht mehr den gewünschten Effekt bei der Verringerung der Inflation haben und stattdessen Immobilien und regionalen Banken unnötigen Schaden zufügen - und Powell beginnt, das zu erkennen.© Redaktion GoldSeiten.de