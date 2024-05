SPDR mit Plus in KW 19 gegenüber Vorwoche

Auch wenn die Bestände des weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust in der 19. Kalenderwoche mal wieder ein Hin und Her erlebten, verzeichneten sie bis zum letzten Freitag im Vergleich zur Vorwoche ein Plus.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 831,92 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 830,47 Tonnen gewesen. Über das Wochenende machte der ETF einen Sprung von 1,72 Tonnen. Von Montag auf Dienstag folgte dann ein Abfluss von ebenfalls 1,72 Tonnen zurück auf 330,47 Tonnen, wo der Fonds für die nächsten Tage verharrte. Erst von Donnerstag auf Freitag zeigte sich wieder etwas Bewegung in Form eines Zuflusses von 1,45 Tonnen. Der Preis pro Unze stieg wieder an und beendete die Woche mit einem Plus von etwa 80 $ bei 2.372,45 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 06. Mai: 832,19 t• 07. Mai: 830,47 t• 08. Mai: 830,47 t• 09. Mai: 830.47 t• 10. Mai: 831,92 t© Redaktion GoldSeiten.de