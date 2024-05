Hoher Goldpreis nimmt indischem Goldkauffest den Glanz

Die Nachfrage nach physischem Gold war während eines wichtigen Feiertags in Indien, dem zweitgrößten Goldverbraucher der Welt, deutlich geringer als üblich, da die rekordhohen Preise die Einzelhandelskäufer abschreckten und die Händler zu hohen Rabatten zwangen, wie Reuters berichtet. Akshaya Tritiya, das zweitwichtigste Fest für Goldkäufe nach Dhanteras, wurde am Freitag gefeiert."Viele Verbraucher haben sich für den Kauf von kleinen Münzen entschieden. Die Nachfrage nach Schmuck war im Vergleich zum letzten Jahr sehr gering", meinte ein Juwelier in Mumbai, der angab, dass seine Verkäufe während des Festivals nur etwa zwei Drittel der Zahlen des letzten Jahres betrugen. "Wir hatten nicht erwartet, dass die Nachfrage steigen oder das Niveau des Vorjahres erreichen würde. Aber der Nachfragerückgang hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen."Der Inlandspreis lag am Freitag bei 72.700 Rupien (870,42 $) pro 10 Gramm und damit in der Nähe des Rekordhochs von 73.958 Rupien (885,49 $) vom letzten Monat. Seit dem letzten Akshaya-Tritiya-Fest sind die Preise um mehr als 21% gestiegen. "Die Einzelhandelskäufer haben Schwierigkeiten, die jüngsten Preissteigerungen zu verkraften, die ihre Kaufkraft stark beeinträchtigt haben", erklärte Prithviraj Kothari, Präsident der India Bullion and Jewellers Association.Die indischen Händler boten Preisabschläge von bis zu 7 $ pro Unze gegenüber den offiziellen Inlandspreisen an, einschließlich 15% Einfuhrzoll und 3% Verkaufssteuer, gegenüber einem Aufschlag von 1 $ die Unze in der Vorwoche. In China, dem Hauptabnehmerland, verlangten die Händler hingegen Aufschläge von 26 $ - 35 $ pro Unze gegenüber den Benchmark-Spotpreisen, verglichen mit 18 $ - 20 $ in der Vorwoche. "Die Nachfrage ist etwas gedämpft, da die Preise recht hoch sind. Wenn der Preis auf 2.250 $ fällt, werden die Leute die Tiefs kaufen", so Peter Fung, Leiter des Handels bei Wing Fung Precious Metals in Hongkong.© Redaktion GoldSeiten.de