Bescheidenes Gold vs. Zinssenkungszirkus

Armes Amerika. Armer Jerome Powell...Es macht keinen Spaß, offen in der Falle zu sitzen, und noch weniger Spaß macht es, offen im Niedergang zu sein, während man sanftmütig erklärt, dass alles in Ordnung ist. Ich habe das Bild von Onkel Sam (oder Tante Yellen) vor Augen, der mit einem gezwungenen (d. h. politischen) Lächeln von einer Klippe hängt. Oberhalb der Klippe ist ein Grizzlybär, unterhalb der Klippe ein Haifischbecken. Kurz gesagt: Welche Richtung man auch wählt, das Endergebnis ist chaotisch.Und dennoch warten die Märkte darauf, dass Powell die richtige Entscheidung trifft. Welche richtige Entscheidung?Seit heute fragen sich die Märkte, Experten und Anhänger des FOMC-Zirkus, wann die von Powell versprochenen Zinssenkungen kommen werden, um die geteilten Staaten von Amerika und ihr dollarhungriges, schuldenabhängiges "Wachstumsnarrativ" zu retten. Im Januar kündigte Powell Zinssenkungen an, und wie aufs Stichwort stürmten die pawlowschen Märkte, die auf die Liquidität der Fed reagieren wie Popeye auf Spinat, allein aufgrund der Worte nach Norden. Im Jahresverlauf steigen der S&P, der SPX und der NASDAQ aufgrund steigender Zinsen in der Hoffnung, dass sie sich nach unten entwickeln.Sogar Gold und BTC steigen aufgrund steigender Zinsen - was alles keinen traditionellen Sinn ergibt - es sei denn, die Märkte warten nur auf die unvermeidlichen Zinssenkungen, richtig? Und wer könnte es ihnen verdenken? Schließlich hat Powell dasselbe versprochen, und Powell, die Stimme der "vorübergehenden Inflation", liegt nie falsch, oder? Aber jetzt befürchten die Märkte im Mai und sogar die Bloomberg Intelligence Reports, dass es bis 2024 überhaupt keine Zinssenkungen geben wird?Was wird es also sein? Länger höher? Keine Kürzungen mehr? Drei Kürzungen im Jahr 2024? Was ist zu tun? Wie kann man das wissen? Die Tarotkarten hervorholen? Aus Powells Hand lesen? Betteln?Was die Zinssenkungen angeht, so liegt der Grund dafür auf der Hand, wie ich bereits an anderer Stelle dargelegt habe. Wenn Powell die Zinssätze nicht senkt, stehen die Märkte für Staats- und Unternehmensanleihen vor einem Fass ohne Boden, denn Billionen von USTs werden 2024 neu bewertet und mehr als 700 Milliarden Dollar an Zombie-Anleihen von S&P-Emittenten tun das Gleiche. Das ist real. Die eigenen Daten der BofA bestätigen, dass Onkel Sam bis zum Jahresende mit Zinszahlungen in Höhe von 1,6 Billionen Dollar rechnen muss, wenn Powell die Zinsen nicht bald senkt.Es ist auch ein Wahljahr, und eine schöne Zinssenkung wäre Rückenwind für das amtierende (schläfrige) Weiße Haus, das jeden Rückenwind braucht, den es bekommen kann.Die offizielle Antwort, die übrigens nie die ehrliche Antwort ist, lautet, dass Powell und seine "datenabhängige" Fed immer noch über die Inflation besorgt sind, die ihr "Zielniveau" von 2% - was immer das auch sein mag - nicht erreicht hat. Wenn man diesem Narrativ Glauben schenkt, dann sind höhere Zinssätze immer noch notwendig, um den "Krieg gegen die Inflation zu gewinnen". Die große Ironie und Komik besteht jedoch darin, dass die tatsächliche Inflation, wie selbst Larry Summers (oder John Williams von Shadow Stats) anmerken würde, tief im zweistelligen Bereich liegt und die "Datenabhängigkeit" der Fed daher nichts als eine komische Lüge der "Datenmanipulation" ist.