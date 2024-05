34 Billionen Dollar und niemanden kümmert es

Was ist schon eine weitere Billion? Was sind schon weitere fünf oder zehn Billionen, wenn es niemanden interessiert? Es ist ja nicht so, als ob es echtes Geld wäre! Als ich heute Morgen im Internet stöberte, fand ich diese kleine Schönheit und wurde daran erinnert, warum ich vor all den Jahren "Goldanalyst" wurde...Der vollständige Artikel befindet sich hinter der Bezahlschranke des Magazins Fortune , aber die Überschrift fasst es perfekt zusammen. Die aktuellen US-Schulden belaufen sich auf 34,6 Milliarden Dollar, aber niemand in der Politik schert sich darum. Sie geben einfach immer mehr Geld aus, um so viele Wähler wie möglich abzuwerben und gleichzeitig alle ihre Kriege zu finanzieren. Und ich nehme an, dass ein Teil des Grundes dafür, dass es "niemanden interessiert", die schiere Größe der Zahl ist. Eine Billion ist nur ein Wort wie eine Million oder eine Milliarde, und außerdem: Spürt man im Alltag wirklich die Auswirkungen? Und so wird es weiterhin "Business As Usual" sein, bis der Tag kommt, an dem es das nicht mehr ist.Aber für diese Woche wollen wir uns nicht mit der "Billion ist die neue Milliarde"-Mentalität zufrieden geben. Versuchen wir, dies in einen gewissen Kontext zu stellen. Kommen Sie. Es wird Spaß machen. Beginnen wir mit dem Wort "Billion". Das klingt nach viel, und das ist es auch. Eine Billion von irgendetwas ist enorm. Zum Beispiel:• Eine Sekunde ist nur ein Augenblick, aber eine Billion Sekunden sind ungefähr 31.500 Jahre.• Der Eiffelturm ist 11.800 Zoll hoch. Man könnte etwa 85 Millionen davon zu einem Turm mit einer Billion Zoll Höhe stapeln, aber das könnte eine Weile dauern, um ihn zu bauen.• Ein olympisches Schwimmbecken enthält 64 Millionen Unzen Wasser. Eine Billion Unzen Wasser würde 15.525 Schwimmbecken füllen.• Die Lichtgeschwindigkeit ist ziemlich hoch, und es dauert etwa zwei Erdenmonate, bis sie eine Billion Meilen zurückgelegt hat.Okay, das hat Spaß gemacht. Jetzt wollen wir das mal mit Bargeld gleichsetzen... Wenn Sie und ich bei der Geburt Jesu in Bethlehem dabei gewesen wären und wenn wir von diesem Ereignis so begeistert gewesen wären, dass ich Ihnen versprochen hätte, Ihnen seitdem jede Minute eines jeden Tages einen Dollar zu geben, dann hätten Sie jetzt insgesamt 1.064.624.000 Dollar. Das ist eine Menge Geld! Allerdings müssten wir dies noch etwa 940 Jahre lang tun, bevor Sie einen Bargeldstapel hätten, der sich auf eine Billion beläuft.Was wäre, wenn Sie mit einem Stapel von einer Billion Dollarscheinen versuchen würden, den Mond zu erreichen? Könnten Sie es schaffen? Nun, nicht ganz. Sie bräuchten etwa 3,5 Billionen, um dorthin zu gelangen. Aber mit 34,6 Billionen kämen Sie fünfmal hin und zurück! Was wäre, wenn Sie die Erde am Äquator umrunden könnten, und was wäre, wenn Sie auf dem Weg Dollarscheine aneinander legen würden? Wenn Sie das täten, würden Sie etwa 263 Millionen Dollar auslegen, also bräuchten Sie etwa vier Runden, um eine Milliarde Dollar zu verbrauchen. Aber wir sprechen hier von Billionen, so dass sich bei etwa 4.000 Runden um die Erde eine Billion Dollar stapeln würde.Wie wäre es mit einem mehr? In den USA ist in diesem Wahljahr die "Grenzsicherheit" in aller Munde, und die Südgrenze der USA ist etwa 2.000 Meilen lang. Wenn die Politiker wollten, könnten sie entlang dieser Grenze eine Mauer aus Stapeln von Dollarnoten im Wert von einer Billion errichten. Wie hoch würde diese Mauer sein? Nun, mit etwa 20 Milliarden Dollar könnte man eine 4,3 Zoll hohe "Mauer" bauen, die sich über die gesamte Länge der Grenze erstreckt. Mit einer Billion Dollar könnte man diese Mauer 50-mal höher stapeln, so dass sie insgesamt 215 Zoll oder etwa 18 Fuß hoch wäre.Ich hoffe, Sie haben inzwischen ein Gefühl dafür bekommen, wie groß die Zahl eine Billion ist. Aber denken Sie daran, dass wir nicht über die Gesamtverschuldung der USA von nur einer Billion sprechen. Nein, im Gegenteil. Es sind 34,6 Billionen! Was würde Ihnen das bringen? Nun, zunächst einmal ist unsere "Grenzmauer" zu Mexiko jetzt über 600 Fuß hoch! Und was noch?• Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan wurde 2001 mit einem Kostenaufwand von etwa 4,5 Milliarden Dollar vom Stapel gelassen. Für weitere 34,6 Billionen Dollar könnte man etwa 7.700 weitere bauen.• Die ungefähre Bevölkerung der Erde beträgt etwa 8 Milliarden Menschen. Mit 34,6 Billionen Dollar könnte man jedem Menschen etwa 4.300 Dollar geben.• Oder vielleicht möchten Sie einfach jedem eine Pizza kaufen? Bei einem Durchschnittspreis von 25 Dollar - ach, was soll's, machen wir eine Supreme-Pizza mit allem, was dazugehört - und einem Durchschnittspreis von 35 Dollar je Pizza würden Sie mit Ihren 34,6 Billionen Dollar etwa eine Billion Pizzen kaufen. Das ist eine ganze Menge Pizza! Etwa 125 Pizzen für jeden einzelnen Menschen auf der Erde!Was ist also der Sinn des Ganzen?Kaufen Sie einfach etwas Gold. 34,6 Billionen Dollar sind eine so unfassbare Summe, dass es die Politiker nicht einmal mehr interessiert. Auch sonst scheint es niemanden zu interessieren. Aber Sie sollten es tun. Das sollten Sie auf jeden Fall! Wenn die Zeit für eine finanzielle Abrechnung kommt - und machen Sie sich nichts vor, sie wird mit Sicherheit kommen - wird Ihr einziger Schutz in diesem Sturm physisches Gold und Silber sein. Dessen bin ich mir sicher. Nehmen Sie einige Ihrer eigenen Dollar und kaufen Sie noch heute welche, solange Sie es sich noch leisten können.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 13. Mai 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.