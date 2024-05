Nick Hodge: Gold bleibt bullisch  Silber, Kupfer und Uran im Auge behalten

Nick Hodge, Herausgeber von Digest Publishing, teilte seine neuesten Gedanken zu Gold, Silber, Kupfer und Uran gegenüber dem Investing News Network mit. Er begann mit dem gelben Metall und sagte, er sehe es seinen Aufwärtstrend fortsetzen. "Gold beginnt, technische Meilensteine zu überschreiten. Es erfüllt technische Kriterien, die breiteren und allgemeineren Anlegern zeigen, dass Gold den Bärenmarkt hinter sich gelassen hat und beginnt, Kapital zu generieren oder anzuziehen, einfach weil es steigt", erklärte Hodge.Obwohl Silber derzeit hinter Gold zurückliegt, beginnt es sich aufgrund einer veränderten Wahrnehmung zu bewegen. "Was passiert ist, ist, dass Silber jetzt eher als Edelmetall denn als Industriemetall behandelt wird", sagte Hodge in dem Interview. "Früher wurde es zusammen mit Kupfer seitwärts oder abwärts gehandelt, und jetzt, da Gold gefragt ist, tut Silber das, was es in der Vergangenheit immer getan hat – es wird mehr wie ein Edelmetall behandelt." In Bezug auf Kupfer meinte er, dass die Fundamentaldaten für Angebot und Nachfrage schon seit einiger Zeit stark seien, die Preise aber jetzt in Bewegung kämen, weil es in den USA keine Rezession gebe. In der Zwischenzeit kommen andere Länder aus der Rezession.Abschließend sprach er über Uran und sagte, er bleibe optimistisch, da sich der Rohstoff nach einem schnellen Anstieg konsolidiere. "Rohstoffe bewegen sich in Zyklen [...] und ich glaube, es wird ein Kaskaden- oder Welleneffekt sein", so Hodge. "Wir haben darüber gesprochen, dass Investoren im Moment von Uran gelangweilt sind, weil sie sich mehr für Gold und Kupfer interessieren. Nun, Sie werden sehen, dass Kupfer für eine kurze Zeit sein Ding machen wird, dann wird es auf Silber und die Platingruppenmetalle überspringen und dann wieder auf Uran. Ich glaube, dass bei einer länger anhaltenden höheren Inflation und einem relativ stagnierenden Wachstum das Umfeld für Rohstoffe auf breiter Front günstig ist. Und sie werden sich einfach in unabhängigen Zyklen bewegen."© Redaktion GoldSeiten.de