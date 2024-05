Der nächste Schritt der Fed Funds Rate: Nach oben oder unten?

In den drei Wochen seit meinem letzten Artikel hat der Dow Jones ein gewisses Drama erlebt, wie im nachstehenden BEV-Chart zu sehen ist, als er unter seine BEV-Linie von -5% fiel und damit außerhalb der Wertung schloss (-0,01% bis -4,99%). Tatsächlich schloss der Dow Jones am 30. April genau mit einem BEV von -5,00%, nur 0,01% außerhalb der Wertung. Doch zum Wochenschluss schloss der Dow Jones mit einem BEV-Wert von -0,74%, weniger als 1% von seinem letzten Allzeithoch entfernt, was den jüngsten Rückgang zu einer gelungenen Korrektur des aktuellen Marktanstiegs im Dow Jones macht. Ich erwarte weitere BEV-Nullen (0,00% = neue Allzeithochs) in den kommenden Wochen.So erging es auch vielen der großen Marktindices, die ich in den letzten Wochen verfolge. Sie bewegten sich auf ihre BEV -5%-Linien zu, um sich dann zu erholen und zum Ende dieser Woche neue Allzeithochs zu erreichen. Sehen Sie sich die BEV-Werte dieser Indices in der nachstehenden Tabelle an. Bei Börsenschluss am Freitag waren elf dieser Indices weniger als 1% von ihren letzten Allzeithochs entfernt (BEV-Nullen = 0,00%), und vierzehn von ihnen schlossen in der Scoring-Position. Ich erwarte, dass in der nächsten Woche viele dieser Indices mit 0,00% auf neuen Allzeithochs schließen werden.In den obigen Performance-Tabellen hat sich an der Rangliste nicht viel geändert, Gold und Silber bleiben auf den Plätzen 1 und 3, aber der XAU hat sich gegenüber vor drei Wochen um eine Reihe verbessert. Vergleicht man die Werte in den grünen Gewinn-/Verlustspalten, so haben alle diese Indices seit dem Wochenende vom 19. April deutlich zugelegt, und ich rechne mit weiteren Kursgewinnen im weiteren Jahresverlauf.Warum sollten Sie in diesem Sommer keine weiteren Kursgewinne am Aktienmarkt erwarten? Schauen Sie sich den Dow Jones in den Tagesbalken unten an, ausgehend von seinen neuen Allzeithochs von Ende März. Der Dow Jones testete zweimal seine BEV -5%-Linie und scheiterte daran, sie entscheidend zu unterschreiten. Seit letztem Freitag hat sich der Dow Jones gut entwickelt und droht nun, seine letzten Allzeithochs vom letzten März zu erreichen.Alles, was wir oben sehen, scheint sehr positiv für den Aktienmarkt zu sein. Aber gibt es etwas, das sich am Horizont abzeichnet und die obige Party beenden könnte? Was wird der FOMC in den kommenden Monaten mit seinem Leitzins tun? Die große Frage, die sich heute jeder stellt, lautet: Wird der FOMC die Fed Funds Rate in diesem Jahr senken, was positiv wäre, oder wird er sie anheben, was negativ wäre.Es ist noch gar nicht so lange her, dass jeder die Antwort auf diese Frage kannte: Die Idioten werden ihre Fed Funds Rate nicht nur einmal, sondern mehrmals im Jahr 2024 senken. Doch jetzt, im Mai 2024, ist das nicht mehr der Fall. Was hat sich also in der Wirtschaft geändert, dass die Idioten an der Weisheit einer Senkung des Leitzinses zu zweifeln beginnen?Um die derzeitige Verwirrung in der "Geldpolitik" des FOMC besser zu verstehen, werfen wir einen historischen Blick auf die Manipulation der Fed Funds Rate durch den FOMC und die Folgen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte, wenn der FOMC die Tagesgeldsätze im Bankensystem anhebt oder senkt (Fed Funds Rate). Der folgende Chart zeigt die "Geldpolitik" der letzten 70 Jahre, d. h. die Anhebung oder Senkung der Tagesgeldsätze (Fed Funds Rate / blaue Kurve) im Bankensystem durch den FOMC im Verhältnis zur Rendite der langfristigen US-Staatsanleihen (rote Kurve).• Zeiten des leichten (lockeren) Geldes, in denen der FOMC sein (unser) Bankensystem ermutigt, die Kreditvergabe auszuweiten, um das "Wirtschaftswachstum" zu fördern, sind daran zu erkennen, dass die blaue Fed Funds Rate *unter* der roten Rendite langer Staatsanleihen liegt. Je größer die Spanne zwischen den beiden unten gezeigten Charts in Zeiten des leichten Geldes ist, desto mehr fördert der FOMC das "Wirtschaftswachstum".• Zeiten des harten (knappen) Geldes, in denen der FOMC das Bankensystem davon abhält, die Kreditvergabe auszuweiten, um das zuvor von ihr initiierte "Wirtschaftswachstum" zu stoppen, sind daran zu erkennen, dass die blaue Fed Funds Rate *über* der roten Rendite langer Staatsanleihen liegt (siehe unten). Je weiter der FOMC die Fed Funds Rate über die Renditen für langfristige Staatsanleihen anhebt, desto härter wird ihre "Geldpolitik". Zeiten des harten Geldes sind harte Zeiten für die Wirtschaft und Bärenmärkte irgendwo an der Wall Street.