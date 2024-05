Was wird aus den Junior-Bergbauunternehmen?

Im Laufe der vergangenen Woche, als Kupfer mit 4,65 Dollar je Pfund auf einem 26-Monats-Hoch schloss, stieß ich auf nicht weniger als ein Dutzend Tweets und Retweets verschiedener Podcast-Gurus, die ihr Möglichstes taten, um die klägliche Underperformance der Junior-Bergbauunternehmen im Vergleich zu den jüngsten Aufwärtsbewegungen bei Gold, Silber und Kupfer sowie den Aktienkursen der führenden Produzenten zu erklären.Der Startschuss für die derzeitige Rally bei den Bergbauunternehmen fiel Ende Februar, als ein plötzlicher explosionsartiger Anstieg der Gold- und Kupferpreise die im Voraus geplanten Feierlichkeiten für das PDAC-Batteriemetall-Lovefest unterbrach. Anfang März, am letzten Tag der größten Bergbaukonferenz der Welt, starrten die Teilnehmer mit offenem Mund und gebrochenem Herzen ins Leere, da all ihre Vorbereitungen für die vielgepriesene Uran-Gala von dem störrischen alten Charmeur - Gold - in den Schatten gestellt wurden.Bei der Beantwortung der Frage, warum die Juniors so schlecht abschneiden, verweisen die Scharlatane der Junior-Bergbaubranche auf einen "Verzögerungseffekt", der erklären würde, warum sie ihre Gemeinde in Richtung "Foofoo Mines" und nicht in Richtung Agnico Eagle Mines Ltd. gelenkt haben - dass nämlich die Juniors ihre älteren Brüder "massiv übertreffen" werden, so dass sie "die weitaus bessere Wahl" sind. Nun, dieser Chart behauptet nichts dergleichen.Jeder, der mehr als nur eine Kaffeepause in diesem Sektor verbracht hat, weiß, dass zu Beginn jedes Bullenmarktes im Rohstoffsektor das Geld der Generalisten zunächst in die hochwertigen, hochliquiden Namen fließt, die den Sektor in Bezug auf Marktkapitalisierung und Sichtbarkeit dominieren, und dann, nachdem die großen Blue-Chip-Bergbauunternehmen sich bewegt haben, die Leiter der Sicherheit hinunter zu immer weniger liquiden und weniger hochwertigen Namen geht.Das ist die erste Lektion in der Rohstoffbranche. Nach einem lang anhaltenden Bärenmarkt fischt man zuerst mit den großen Namen nach dem Boden.Als ich 2022 erstmals positiv auf Uran reagierte, war Cameco Corp. der erste Name, den ich ins Auge fasste, weil es der größte und liquideste Uranwert überhaupt war. Als ich in meiner Liste der Top-Metalle, die man 2024 und darüber hinaus besitzen sollte, auf das Kupfer-Gold-Tandem losging, fügte ich Freeport-McMoRan Inc. hinzu, weil es der größte Kupferproduzent der Welt war (und ist) und durch den Besitz der Grasberg-Mine eine starke Goldproduktionskomponente aufweist.Namen wie FCX und CCJ werden zum Kern Ihrer Allokation in einem bestimmten Rohstoff, denn wenn Sie versuchen, nach einem langen Bärenmarkt nach unten zu fischen, und es sich herausstellt, dass Sie entweder zu früh oder falsch liegen (denn in diesem Geschäft ist "zu früh" "falsch"), wird Sie niemand wegen des Besitzes eines Blue-Chip-Namens teeren und federn lassen.Wenn man jedoch versucht, bei Foofoo Mines einen zyklischen oder säkularen Tiefpunkt zu erkennen, und sich irrt, wird man oft an den Pranger gestellt, weil man einen spekulativen Namen besitzt, der für das Portfolio völlig ungeeignet ist.Da außerdem die Liquidität immer ein Problem darstellt, enden viele der Micro-Cap-Juniors, die entweder auf Entdeckungen oder Neubewertungen hoffen, als "Eulenaktien" - das heißt, wenn man versucht, sie zu verkaufen, erfüllt der eindringliche Balzruf des Virginia-Uhus die Nachtluft – "U-uuuuh! U-uuuuh!" - die Antwort, die oft zu hören ist, wenn die Anweisung gegeben wird, jemanden zu finden, der Ihnen Ihre Million Aktien von Moose Pasture Metals zu dreißig Cent abnimmt.Liquidität ist wichtig, wenn man im Recht ist, aber ihr Fehlen kann der eigenen Karriere schaden, wenn man im Unrecht/zu früh/dumm ist.Zurück zur Frage: Warum reagieren die Junioren noch nicht auf 2.400 Dollar Gold, 29,00 Dollar Silber und 4,65 Dollar Kupfer? Schauen wir uns die Entwicklung der TSX Venture Exchange an - der Ort, an dem Träume verkauft und Herzen gebrochen werden, die Antwort der Finanzindustrie auf Aqueduct oder Hialeah, der Ort, an dem man sich vergnügte, bevor das legale Glücksspiel zu einer Heimindustrie für buchstäblich jedes Ergebnis wurde, dem wir im Alltag begegnen.Seit dem Höchststand im Jahr 2007 bei über 3.300 ist der TSXV wie ein Stein gefallen, mit anämischen Erholungen im Jahr 2016 (nachdem der Goldpreis seinen Tiefpunkt bei 1.045 Dollar erreicht hatte) und im Jahr 2020 (nachdem die Welt Billionen an Geldbomben aus Hubschraubern abgeworfen hatte, um einen fiesen Grippevirus zu bekämpfen). Seit 2007 ist jede Rally gescheitert, nur um bei immer geringerem Volumen (Liquidität) neue Tiefststände zu erreichen.