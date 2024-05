First Majestic erinnert die Aktionäre an ihre Stimmrechtsausübung bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung

Vancouver, 14. Mai 2024 - First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: FR) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) möchte seine Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung 2024) erinnern, die für Donnerstag, den 23. Mai 2024 um 10:00 Uhr (Pacific Time) im Sutton Place Hotel an der Adresse 845 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V6Z 2K6 anberaumt wurde.Das Board of Directors von First Majestic empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR alle Beschlüsse zu stimmen, die für die Hauptversammlung 2024 vorgelegt wurden.Der Stichtag für die Einberufung und Stimmabgabe bei der Hauptversammlung 2024 war der 28. März 2024. Nur Aktionäre, die am Stichtag mit Stimmrecht eingetragen sind, sind auf der Versammlung stimmberechtigt. Die am Stichtag eingetragenen Aktionäre werden gebeten, ihre Stimme vor Ablauf der Frist für die Stimmrechtsvertretung am Dienstag, den 21. Mai 2024 um 10:00 Uhr (Pacific Time) abzugeben.Wenn Sie ein eingetragener Aktionär des Unternehmens sind und nicht an der Hauptversammlung 2024 teilnehmen können, lesen Sie bitte das Vollmachtsformular für die Versammlung (die Vollmacht) durch, unterschreiben und datieren es und senden es bis Dienstag, den 21. Mai 2024, 10:00 Uhr (Pacific Time) oder mindestens 48 Stunden (ausgenommen Samstage, Sonn- und Feiertage) vor einer Verschiebung oder Vertagung der Versammlung) per Kurier oder Post an 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1, zu Händen Proxy Department bzw. per Fax an 1-866-249-7775 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-416-263-9524 (international) zur Hinterlegung bei Computershare Investor Services Inc. (Computershare). Alternativ dazu können eingetragene Aktionäre ihre Stimme telefonisch (1-866-732-8683) oder online (www.investorvote.com) abgeben. Dazu benötigen sie die Kontrollnummer, die auf der Vollmacht angegeben ist, welche sie von Computershare erhalten haben.Nicht eingetragene Aktionäre können an der Jahreshauptversammlung 2024 (entweder selbst oder durch einen Bevollmächtigten bzw. Vermittler unter Verwendung des Weisungsformulars) teilnehmen. Alternativ dazu besteht für einige nicht eingetragene Aktionäre auch die Möglichkeit, telefonisch oder online abzustimmen. Nähere Einzelheiten und Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Weisungsformular für die Stimmabgabe, das Sie erhalten haben.Die Stimmabgabe ist einfach und unbürokratisch. First Majestic hat die Firma Kingsdale Advisors damit beauftragt, die Aktionäre bei der Ausübung ihrer Stimmrechte zu unterstützen. Die Firma ist telefonisch unter 1-866-851-3214 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-647-577-3635 (SMS und Anrufe außerhalb Nordamerikas) bzw. per E-Mail unter contactus@kingsdaleadvisors.com erreichbar.Für aktuelle Informationen über die Ausübung des Stimmrechts zu Ihren First Majestic-Stammaktien und die Übersendung der Unterlagen zur Hauptversammlung 2024 in Kopie wenden Sie sich bitte an www.firstmajesticagm.com oder scannen Sie den QR-Code unten:https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75571/May142024_FirstMajestic_de_PRcom.001.pngFirst Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.Weitere Informationen erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.gezeichnetKeith Neumeyer, President & CEOVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: Zeit und Ort der Hauptversammlung 2024, den Ablauf der Abstimmung auf der Hauptversammlung 2024 und die Nutzung der Online- und Telefonplattformen zur Stimmabgabe. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!