Platin - Frisches Kaufsignal! Was ist jetzt möglich?

Im gestrigen Handel brach der Kurs von Platin dynamisch über die Widerstände bei 1.013 und 1.032 USD aus und bildete damit übergeordnete Kaufsignale. Der Höhenflug setzt sich heute Morgen fort und führt den Wert bereits über die 1.050-USD-Marke. Damit dauert die Kaufwelle, die nach der Verteidigung der Unterstützung bei 889 USD Ende April begonnen hatte, weiter an und lässt Platin aktuell aus der Seitwärtsrange seit Juni letzten Jahres ausbrechen.Mit dem Anstieg über 1.013 und 1.035 USD wurde eine große untere Umkehrformation abgeschlossen und damit ein weitreichendes Kaufsignal generiert. Dieses wäre erst bei einem Einbruch unter 988 USD infrage gestellt. Und erst bei einem Abverkauf unter 960 USD hätten die Bären wieder die Oberhand gewonnen.Bis zu diesem Punkt ist die Käuferseite aber jetzt am Zug und dürfte Platin weiter bis 1.073 USD antreiben. Über diesem kurzfristigen Kursziel der laufenden Kaufwelle könnte sich der Anstieg aber schon bis an die langfristige Hürde bei 1.135 USD ausdehnen. Selbst ein Sprung auf 1.160 und 1.190 – 1.206 USD wäre möglich.Platin Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)