Wie Javier Mileis "Schocktherapie" Argentiniens Wirtschaft umgestaltet

Als Verfechter einer soliden Finanzpolitik und überzeugter Anhänger der Macht der freien Märkte finde ich die jüngste wirtschaftliche Reform Argentiniens unter Präsident Javier Milei nicht nur erfrischend, sondern in der heutigen Welt der aufgeblähten Staatsausgaben auch unerlässlich. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 musste der libertäre Staatschef einige harte Entscheidungen treffen, um die argentinische Wirtschaft zu stabilisieren, die lange Zeit von hoher Inflation und übermäßigen Ausgaben geplagt war.Sein "Schocktherapie"-Ansatz, der tief in den Grundsätzen der freien Marktwirtschaft und der fiskalpolitischen Zurückhaltung verwurzelt ist, könnte anderen Ländern, die mit ähnlichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, wie den USA, als Blaupause dienen. Mileis Strategie stützt sich auf zwei entscheidende Säulen: Steuerreform und Währungsstabilisierung. Indem er die chronisch überhöhten Ausgaben des Landes in Angriff nahm, konnte seine Regierung einen bemerkenswerten Meilenstein erreichen - einen Haushaltsüberschuss im ersten Quartal, den ersten seit 2008.An der Währungsfront arbeitet die Milei-Regierung unermüdlich daran, die Bilanz der argentinischen Zentralbank zu sanieren. Dazu gehört der Abbau der hohen Peso-Verbindlichkeiten und die Erhöhung der Auslandsaktiva. In einem kühnen Schritt halbierte Milei die Zahl der Ministerien und strich 70.000 Stellen im öffentlichen Sektor. Außerdem setzte er neue öffentliche Bauaufträge aus und strich verschiedene Subventionen, was seine Entschlossenheit unterstreicht, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zu reduzieren.Die ersten Ergebnisse dieser Bemühungen sind vielversprechend. In Argentinien ist die monatliche Inflationsrate deutlich gesunken, von schwindelerregenden 25% im Dezember auf 11% im März. Solche Ergebnisse stärken nicht nur das Vertrauen der Bürger und Investoren, sondern sind auch ein Beweis für die Wirksamkeit einer disziplinierten Wirtschaftspolitik.Während Argentinien Anzeichen für eine Straffung der Finanzen zeigt, zeichnen die USA mit ihren unkontrollierten Ausgaben ein kontrastreiches Bild. Die Staatsverschuldung bläht sich immer weiter auf, wobei die Verbindlichkeiten inzwischen über 120% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes ausmachen. Die Regierung zahlt inzwischen über 1 Billion Dollar im Jahr allein für die Zinsbedienung dieser Schulden. Dieser aufgeblähte bürokratische Apparat schränkt nicht nur die wirtschaftliche Freiheit ein, sondern stellt auch ein erhebliches Risiko für die finanzielle Sicherheit künftiger Generationen dar.Die Folgen einer solchen finanzpolitischen Verantwortungslosigkeit werden immer deutlicher. Der US-Dollar ist zwar derzeit stark, aber langfristig gefährdet, wenn die Verschuldung der Nation ungebremst anhält. Die durchschnittliche amerikanische Familie ist zunehmend pessimistisch, was die finanzielle Sicherheit angeht. Laut einer aktuellen Umfrage von Acorns glauben nur 35% der Amerikaner, dass sich ihre Finanzen im kommenden Jahr verbessern werden.In den fünf Monaten seit dem Amtsantritt von Milei gab es zahlreiche hochkarätige Unterstützungen. Nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten in Los Angeles twitterte Tesla-CEO Elon Musk an seine 182 Millionen Follower, dass er Investitionen in Argentinien empfiehlt. In ähnlicher Weise bezeichnete der Milliardär und Investor Stanley Druckenmiller, nachdem er Mileis Rede in Davos gehört hatte, den Präsidenten als den einzigen Anführer der freien Marktwirtschaft in der Welt und gab Investitionen in fünf argentinische Unternehmen bekannt.Gleichzeitig mahnten die Analysten von Alpine Macro zur Vorsicht, da der jüngste Anstieg der argentinischen Aktien und der auf Dollar lautenden Anleihen übertrieben sein könnte. Der S&P MERVAL Index, der die in Buenos Aires notierten Aktien misst, ist seit Jahresbeginn um 40% gestiegen, was eine "Überschreitung seines langfristigen Trends um ein Sigma bedeutet, ein Niveau, das kaum nachhaltig ist", schreibt der Schwellenlandstratege von Alpine Macro, Yan Wang, diese Woche in einem Investment Brief.Vor diesem Hintergrund behält Gold seine uralte Anziehungskraft als sicherer Hafen. In der Vergangenheit diente Gold als zuverlässiges Wertaufbewahrungsmittel und als Absicherung gegen Währungsabwertung und Inflation. Wenn der US-Dollar aufgrund hoher Zinsen an Wert gewinnt, wird Gold für Anleger in anderen Währungen teurer, was die Nachfrage dämpfen und die Preise beeinflussen kann. Dennoch bleibt der innere Wert von Gold unbestritten, insbesondere als Diversifizierungsmittel.Historisch gesehen besteht zwischen Gold und dem US-Dollar eine umgekehrte Beziehung, die sich jedoch in den letzten Wochen abgeschwächt hat, wie der nachstehende Chart zeigt. Der 14-Tage-Index der relativen Stärke (RSI) zeigt, dass beide Werte in einer seltenen Angleichung der Preisentwicklung zum Mittelwert zurückgekehrt sind.Wie ich Ihnen bereits im Januar mitgeteilt habe, scheint Gold neben dem US-Dollar und den Zinsen einen neuen Treiber zu haben. Das Bestreben der Schwellenländer, sich durch eine Erhöhung ihrer Goldbestände vom US-Dollar abzuwenden, ist jetzt der wichtigste Treiber für das Metall. Mike McGlone von Bloomberg formulierte es kürzlich so: "Ein Hauptgrund dafür, dass [Gold] so stabil geblieben ist, ist, dass die mit den tiefsten Taschen auf dem Planeten - die Zentralbanken - in einem halsbrecherischen Tempo akkumulieren."© Frank HolmesDer Artikel wurde am 13. Mai 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.