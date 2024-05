Anglo-CEO: BHP-Angebot zwang zur Abspaltung südafrikanischer Vermögenswerte

Der CEO von Anglo American, Duncan Wanblad, sagte am Dienstag, dass ein Übernahmeangebot seines Rivalen BHP ihn zwinge, seine Pläne für die Abspaltung seiner südafrikanischen Platinaktiva zu beschleunigen, obwohl das Land kurz vor den Wahlen stehe, so Reuters . Während Anglo bereits an seiner eigenen Überprüfung der Vermögenswerte, einschließlich des Platin- und Diamantengeschäfts, gearbeitet habe, müsse der Zeitplan nach dem Angebot von BHP beschleunigt werden, meinte Wanblad.Als Bedingung für sein Angebot, das von Anglo zweimal abgelehnt wurde, hatte BHP verlangt, dass Anglo seine Platin- und Eisenerzbetriebe in Südafrika aufgibt und damit seine Präsenz in dem Land drastisch reduziert. Nachdem Anglo argumentiert hatte, dass das Unternehmen durch das BHP-Angebot unterbewertet sei, legte der in London notierte Bergbaugigant am Dienstag eine Strategie vor, die eine mögliche Aufspaltung des Konzerns durch Abspaltung oder Verkauf seiner Stahlkohle-, Nickel-, Diamanten- und Platingeschäfte vorsieht. Dazu gehört auch die Abspaltung der in Johannesburg notierten Anglo American Platinum, die unter dem Namen Amplats bekannt ist. Der Plan führte zu einem Rückgang der Amplats-Aktie um bis zu 10%.Der südafrikanische Bergbauminister Gwede Mantashe erklärte gegenüber Reuters, er habe kein Problem mit der geplanten Abspaltung von Amplats, auch wenn das endgültige Schicksal des Unternehmens noch unklar sei. "Es ist [...] wichtig für Anglo, sich umzustrukturieren, um für jedes Portfolio die optimale Leistung zu erzielen", erklärte Mantashe. "Und ich hoffe, dass es für sie funktionieren wird." Mantashe, der sich gegen das Angebot von BHP ausgesprochen hatte, sagte, er hoffe, dass Anglo sich weiterhin gegen das Angebot seines Rivalen wehren werde, das am 7. Mai auf 43 Milliarden Dollar erhöht wurde.Im Vorfeld der Wahlen gehören das schwache Wirtschaftswachstum und die hohe Arbeitslosigkeit zu den wichtigsten Themen, die die südafrikanischen Wähler beschäftigen. Die geplante Aufspaltung von Anglo, das wegen der niedrigen Metallpreise bereits den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen in Südafrika angekündigt hat, lässt weitere Arbeitsplatzverluste befürchten. Der größte südafrikanische Gewerkschaftsbund COSATU kündigte an, sich für Zusicherungen einzusetzen. Wanblad versicherte, das Unternehmen, das 79% an Amplats hält, bleibe in Südafrika engagiert. "Ich kann nicht oft genug betonen, dass das Unternehmen Südafrika in keiner Weise verlässt", machte er klar.© Redaktion GoldSeiten.de