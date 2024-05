US-Staatsanleihen im März: China verkauft weiter, UK holt auf

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte kürzlich die Daten zu den Beständen der US-Staatsanleihen zum März 2024. Die drei Top-Positionen bleiben weiterhin erhalten, mit Japan an der Spitze der Auslandsgläubiger mit 1.187,8 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu Februar investierte Japan also 19,9 Milliarden Dollar mehr. Jährlich betrachtet, ließ sich ein Anstieg von 101,2 Milliarden im Vergleich zu März 2023 feststellen.An zweiter Stelle stand erneut China mit 767,4 Milliarden Dollar. China hat zum dritten Mal hintereinander im Vergleich zum Vormonat ein Minus von 7,6 Milliarden Dollar verzeichnet und verringert weiterhin den Abstand zum UK. Im Jahresvergleich lag China 101,9 Milliarden Dollar hinter dem Stand von März 2023.Auch auf dem dritten Platz lässt sich noch keine Veränderung feststellen. Hier befand sich, wie bereits erwähnt, weiterhin das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 728,1 Milliarden Dollar. Es ergab sich ein Plus von 26,8 Milliarden Dollar, was zusätzlich den größten Anstieg des Monats darstellte. Die Bestände des UK hatten im Februar bei 701,3 Milliarden Dollar gelegen. Im März 2023 lagen sie bei 705,8 Milliarden, was einen jährlichen Anstieg von 22,3 Milliarden Dollar bedeutet.Insgesamt stieg die Summe der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen auf 8091,8 Milliarden Dollar an. Einen Monat zuvor waren es 7.971,9 Milliarden. Sie verzeichneten also ein Plus von 119,9 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag die Gesamtsumme bei 7563,1 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 528,7 Milliarden entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de