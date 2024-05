Q1: Pessimistische Aussichten für US-Wirtschaft & -Privathaushalte

Powell bekräftigte diese Woche, dass er kurzfristig keine Notwendigkeit für eine Zinssenkung sieht, wie es auf Armstrong Economics heißt. Die Fed bleibt in ihrer Rede vor der Öffentlichkeit vorsichtig. Sie wusste, dass die Inflation aufgrund verschiedener Faktoren weiter ansteigen würde, musste aber sagen, dass sie die eingehenden Daten abwarten würde. Die Daten für das erste Quartal liegen vor, und nichts deutet darauf hin, dass die Inflation nachlässt, so dass die Zinssätze beibehalten werden sollten.Das US-amerikanische Labor Department stellte fest, dass der PPI im April gegenüber Mai um 0,5% und im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% gestiegen ist. Der PCE, der wichtigste Inflationsindikator der Fed, stieg im Match um 2,7% gegenüber 2,5% im Februar. Die US-Wirtschaft insgesamt wuchs von Oktober bis Dezember um 2,7%. Es zeichnet sich ab, dass die Inflation schneller steigt als das Wirtschaftswachstum, was zu einer Stagflation führen wird.Außerdem hieß es seitens eines Berichts der New Yorker Federal Reserve, dass die amerikanischen Haushalte einen neuen Rekord aufgestellt haben, nachdem sie in eine Verschuldung von 17,69 Billionen Dollar gestürzt sind, was einem Anstieg von 1,1% (184 Milliarden Dollar) gegenüber dem vierten Quartal 2023 entspricht. Schlimmer noch, die Zahl der Zahlungsausfälle steigt, da die Haushalte angesichts der Lebenshaltungskostenkrise um ihr Auskommen kämpfen. Die Inflation geht nicht zurück, die Steuern steigen, und die Schuldenlast Amerikas ist völlig unkontrollierbar geworden.Die Zahl der Zahlungsausfälle steigt - dies ist ein großes Problem. Es ist schwierig, aus den Schulden herauszukommen, wenn man erst einmal tief im Kreislauf steckt. "Im ersten Quartal 2024 stiegen die Raten für den Übergang von Kreditkarten- und Autokrediten in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten in allen Altersgruppen weiter an", erklärte Joelle Scally, regionale Wirtschaftsleiterin in der Abteilung Household and Public Policy Research der New York Fed. "Eine zunehmende Zahl von Kreditnehmern versäumte Kreditkartenzahlungen, was auf eine Verschärfung der finanziellen Notlage einiger Haushalte hindeutet."© Redaktion GoldSeiten.de