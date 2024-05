Palladium - Kurzfristig wieder unter Druck

Mit einem Doppeltop knapp über dem Chartwiderstand bei 1.083 USD endete der Erholungsimpuls bei Palladium im April und ging in eine Abwärtsbewegung bis an den Support bei 920 USD über. Die Marke wurde allerdings von den Bullen verteidigt und zum Ausgangspunkt für eine sehr volatile Erholung. Diese konnte den Kurs von Palladium zwar in den letzten Tagen bereits kurz über die Hürde bei 993 USD antreiben, fiel zuletzt jedoch wieder in sich zusammen.Für einen erfolgreichen Konter müsste die Hürde bei 1.016 USD und der Widerstand bei 1.040 USD überwunden werden. Die Schwäche des gestrigen Handels deutet aber bereits an, dass dies kein leichtes Unterfangen wird. Dennoch hätte ein Sprung über 1.040 USD eine Kaufwelle bis 1.083 USD zur Folge.Eine Fortsetzung der kleinen Korrektur bis 967 USD ist dagegen aktuell wahrscheinlicher. Dort könnte der Wert mit neuem Schwung an einem Ausbruch arbeiten. Unter der Marke stünde dagegen ein Test der Unterstützung bei 940 USD an. Sollte sie im weiteren Verlauf unterschritten werden, wäre eine Art bärische Flagge nach unten aufgelöst. Damit könnte nur noch die 920-USD-Marke einen Einbruch auf 837 USD aufhalten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)