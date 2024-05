Jp Cortez: US-Steuerkürzungen für Gold & Silber  Fed in Alarmbereitschaft

In den Vereinigten Staaten wird die Gesetzgebung durch eine Kombination von bundesstaatlichen und nationalen Bemühungen zur Änderung der Besteuerung und des Status von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel neu gestaltet. Dieser Trend wird durch eine breitere Bewegung unter Gesetzgebern und Finanzkonservativen ausgelöst, die diese Änderungen als wesentlich für die Stärkung der US-wirtschaftlichen Stabilität ansehen."Sowohl der Bundesstaat Nebraska als auch der Bundesstaat Alabama haben Gesetze verabschiedet, die Kapitalerträge aus Gold und Silber auf Bundesstaatsebene von der Steuer befreien. Das ist Teil einer Bewegung. Andere Staaten haben vor kurzem dasselbe getan", erklärte Jp Cortez, Geschäftsführer der Sound Money Defense League gegenüber Kitco News. "Der Kongressabgeordnete Alex Mooney hat vor kurzem erneut einen Gesetzesentwurf eingebracht, um die Einkommenssteuer auf Gold und Silber, Münzen und Goldbarren auf Bundesebene im ganzen Land abzuschaffen."Die Verfassung der Vereinigten Staaten überträgt dem Kongress die Befugnis, Geld zu prägen und seinen Wert zu regulieren. Historisch gesehen schloss dies auch Edelmetalle wie Gold und Silber ein, die früher Teil des US-Währungssystems waren. Die Wiedereinführung von Gold und Silber als Geld steht im Einklang mit den Verfassungsgrundsätzen und dient als Gegenmaßnahme gegen Inflation und übermäßige Staatsausgaben. Cortez betonte die verfassungsmäßige und wirtschaftliche Stabilität, die "gesundes Geld" mit sich bringen kann: "Gesundes Geld schränkt eine Regierung ein, die sonst mit der Macht der Notenpresse schlechte Dinge tun würde. [...] Es gibt den Menschen die Möglichkeit, in einer Währung zu sparen und zu planen, von der sie wissen, dass sie langfristig ihren Wert behält."Nicht alle sind von diesem Wandel überzeugt, so haben Staaten wie Hawaii, New Mexico, New Jersey, Vermont und Maine noch keine Pläne, sich dem Trend anzuschließen. Cortez meinte dazu, dass jede Innovation mit Gegenwind zu kämpfen habe und Kritik immer ein wichtiger Teil der Entwicklung sei. Bei den Gegnern sieht er vor allem die Fed und erklärt, warum diese Angst vor der Veränderung haben könnte. Die US-Notenbank habe seit mindestens 1913 die alleinige Macht, Geld zu drucken und zu kontrollieren, und diese Änderung würde ihnen endlich einen Teil dieser Macht nehmen.© Redaktion GoldSeiten.de