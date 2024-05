Platin mit grandioser Woche

Quelle Chart: stock3

Zu Wochenbeginn am 13. Mai betrachteten wir hier an dieser Stelle das Industrie- und Edelmetall Platin vor dem Hintergrund einer neuen Chance. Wahrhaftig dynamisch schossen die Notierungen im weiteren Wochenverlauf gen Norden und bescherten in der Spitze bereits mehr als +9% an Zugewinnen.Die runde Marke von 1.000 USD sowie der Widerstand bei 1.030 USD wurden überwunden und nunmehr richtet sich das Augenmerk bereits auf das Niveau von 1.100 USD. Die Lage bleibt im vierstelligen Preisbereich fortan bullisch zu bewerten, sodass weitere Steigerungen bis 1.122 sowie 1.190 USD durchaus möglich werden.Ein Rückgang unter 1.000 USD und hierbei speziell unter 987 USD dürfte hingegen für neuerliche Verluste in Richtung 943 USD sorgen, bevor sich darunter die charttechnische Situation wieder gänzlich trüber gestalten dürfte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.