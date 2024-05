Infla S-Profitsqueeze halb verstanden

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Die Fremdwährungsmanipulation ist absolut nicht behoben, hat sich jedoch in der abgelaufenen Woche nicht verstärkt und – wie oft haben wir es angekündigt – das sind die Folgen voran für Silberund GoldAuch Platin zog mitWas ist die Lage?a) Die US-Zentralbank reduziert ihr QT (ihr Hineinverkaufen von Staatsanleihen in den Markt und die Vernichtung der erhaltenen Verkaufspreise = Geldmengenreduktion im USD). Dadurch stiegen etwa 10 Tage lang die Kurse der US-Staatsanleihenwas automatisch die Kapitalmarktzinsen senkt. Das ist völlig unabhängig von den in allen Medien berichteten Geldmarktzinsen.Da zieht auch der BitCoin gerne und zu Recht mitb) Der US-Verbraucherpreisindex PPI kam nun erschreckend gestiegen mit +0,5% auf Monatsbasis herein, viel höher als erwartetc) Danach kam der US-Konsumentenpreisindex CPI mit +0,3% niedriger als erwartet und gesunken herein.Die von der Indoktrinierung der Logik "Inflation höher bedeutet später/ nie Geldmarktzinssenkung" dressierten Marktteilnehmer veranstalteten daraufhin auch die RealwirtschaftsaktienpartyEs ist für unser Portfolio wirklich sehr profitabel, dass auch im dritten Segment Aktien der Aufwärtsimpuls voll griff.ABER:Bei 0,5% Produktionspreissteigerung und nur 0,3% Konsumentenpreissteigerung MÜSSEN Gewinnmargen der Unternehmen sinken. Das ist der übersehene Faktor bei dieser Rally im 3. Segment: Aktien.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.