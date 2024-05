Gold: Rally auf neue Hochs

Der Goldpreis konnte sich bereits in den vergangenen Monaten stark nach oben bewegen und erreichte ein Hoch bei 2.431 USD. Es folgte ab Anfang April eine Konsolidierung, welche innerhalb einer bullischen Flagge bis 2.276 USD führte. Diese wurde zuletzt nach oben aufgelöst.Nach dem erfolgten Pullback und Ausbruch auf ein neues Hoch bietet sich die Chance, die Rally in einem weiteren Aufwärtsimpuls stark auszudehnen. Spielraum ist bis in den Bereich 2.600 USD vorhanden. Derzeit gibt es kurzfristig keine Anzeichen einer Abschwächung der Bewegung oder Beendigung des Trends, erst unterhalb der 2.340 USD wird es wieder bärischer.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)