Gold schießt über 2.400 Dollar; Analysten sehen kein Ende in Sicht

Der Goldpreis setzt am Freitag seinen Aufwärtstrend fort, und mit dem entscheidenden Durchbruch über die Marke von 2.400 Dollar je Unze fragen sich Analysten und Händler, wie hoch das gelbe Metall im derzeitigen Umfeld noch steigen kann, berichtet Kitco News . Adam Button, Leiter der Währungsstrategie bei Forexlive.com, erklärte, dass diese jüngste Bewegung eine Fortsetzung der breiteren Rally ist, die von derselben Quelle angetrieben wird."Diese Rally begann in China, und China zeigt sich weiterhin", meinte er und fügte hinzu, dass die jüngsten Daten zeigen, dass auch die Türkei und große Teile des Nahen Ostens Bullion kaufen. "Wenn man ein Goldbulle ist, ist das Bild von Xi und Putin, die sich umarmen, das Beste, was es gibt", so Button weiterhin. "Sie versuchen, eine multipolare Welt zu schaffen, und das kann man nicht, wenn man sich auf den Dollar verlässt."Sean Lusk, Co-Direktor für kommerzielles Hedging bei Walsh Trading, erklärte, dass die Kombination aus hoher Inflation, massiver Schuldenemission und unkontrolliertem Gelddrucken der Zentralbanken die Marktteilnehmer in Edelmetalle und andere Rohstoffe treibt. "Wir haben einfach zu viel Geld gedruckt, und jetzt sieht man das Ergebnis davon", meinte er. "Wohin fließt das ganze Geld? Abgesehen davon, dass Aktien gekauft werden, fließt viel Geld in Metalle, um die Inflation abzusichern. Und nicht nur wir, sondern auch die Nationen in der ganzen Welt tun dasselbe. Sie stocken ihre Bestände auf, und niemand weiß, wohin damit."Lusk sagte, er sehe den gesamten Rohstoffkomplex am Freitag in Flammen aufgehen und rechne damit, dass die Metallpreise bis in den Sommer hinein anziehen werden. "Wir sind bei 2.410 Dollar, wir sind wieder auf dem Höchststand", sagte er. "Silber hat hier Feuer gefangen, Kupfer hat als Industriemetall Feuer gefangen, Platin. Es ist wirklich ein Höllenritt gewesen."© Redaktion GoldSeiten.de