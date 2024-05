Silber überholt Gold - Käufe gewinnen an Momentum

Die rekordverdächtige Rally des Goldes mag in diesem Jahr die Schlagzeilen beherrschen, aber es ist das Silber, das stärker und schneller läuft, da das weniger glamouröse Metall von der robusten Finanz- und Industrienachfrage profitiert, berichtet Bloomberg laut Yahoo Finance . Silber ist in diesem Jahr um mehr als ein Viertel gestiegen und hat damit Gold überholt, was es zu einem der wichtigsten Rohstoffe mit der besten Performance des Jahres macht. Der Spot-Silberpreis stieg am Freitag um bis zu 3,3% auf 30,55 Dollar je Unze und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2013.Obwohl das Interesse der Anleger an börsengehandelten Silberfonds gering ist, haben die physischen Verkäufe zugenommen, auch bei dem in Singapur ansässigen Händler Silver Bullion Pte. "Selbst Kunden, die am Kauf von Gold interessiert sind, fangen an zu sagen: 'Nun, vielleicht kaufe ich zuerst Silber und warte, bis sich das Verhältnis wieder ausgleicht'", so Gründer Gregor Gregersen. Zwischen dem 1. und 25. April verkaufte die Verkaufsstelle 74 Unzen physisches Silber für jede Unze Gold, verglichen mit einem Durchschnitt von 44 im Jahr 2023.Silber hat einen doppelten Charakter, da es sowohl als Finanzanlage als auch als industrieller Rohstoff, einschließlich sauberer Energietechnologien, geschätzt wird. Vor diesem Hintergrund steuert der Markt auf ein viertes Jahr mit einem Defizit zu, wobei die diesjährige Knappheit als die zweitgrößte in der Geschichte angesehen wird. Laut Gregersen von Silver Bullion hat dies dazu geführt, dass die industriellen Abnehmer, die in der Regel von den Minenbetreibern abhängig sind, nach Unzen suchen, indem sie die großen Lagerbestände der Welt leeren."Wir werden langsam eine Verknappung des [Silberangebots] erleben, weil die industrielle Nachfrage steigen wird", meinte Gregersen. "Wenn auch die Investoren anfangen zu kaufen, dann denke ich, dass in zwei oder drei Monaten mein größtes Problem eher sein wird: 'Wo finde ich das Angebot?' als 'Wie verkaufe ich das Silber?'"© Redaktion GoldSeiten.de