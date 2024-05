Gold & US-Politik

Im Update vom 11. März stellten wir fest, dass der Anstieg des USD-Goldpreises angesichts der restriktiven US-Geldpolitik und der (im Vergleich zu den Standards der letzten zehn Jahre) hohen realen US-Zinsen Besorgnis darüber ausdrückt, was mit dem USD in Zukunft geschehen wird. Wir fuhren fort zu schreiben:"Im Moment hat diese Sorge wahrscheinlich mehr mit der außer Kontrolle geratenen Verschuldung der US-Regierung zu tun als mit dem Risiko, dass die US-Wirtschaft in naher Zukunft in eine Rezession gerät. Wir vermuten, dass der eigentliche Grund für die Besorgnis darin liegt, dass die derzeitige Regierung in ihrem Bestreben, an der Macht zu bleiben, bereit zu sein scheint, in völliger Hemmungslosigkeit Kredite aufzunehmen und auszugeben, und dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Begrenzung des Tempos der Ausweitung der Staatsverschuldung auf der anderen Seite des politischen Spektrums eine Priorität darstellt."Als Beispiel dafür, was getan wurde, um seine Wiederwahlchancen zu verbessern, erwähnten wir die Steuergutschrift von 10.000 Dollar für Erstkäufer von Wohneigentum, die Präsident Biden gerade vorgeschlagen hatte. Hier sind einige weitere Beispiele aus dem vergangenen Monat:1) Durch eine neue Regelung wurde die Definition des Begriffs "Sozialhilfe-Haushalt" erweitert, was wiederum die Zahl der Haushalte erhöht, die Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe (SSI) haben. Die neue Regelung tritt am 30. September 2024 (etwa einen Monat vor der Wahl) in Kraft und wird die Zahl der SSI-Empfänger wahrscheinlich von 7,5 Mio. auf mehr als 40 Mio. erhöhen.2) Das staatlich geförderte Unternehmen (GSE) Freddie Mac hat einen Vorschlag unterbreitet, der es ihm ermöglichen würde, zweitrangige Hypotheken zu kaufen. Wie in dem hier veröffentlichten Artikel erläutert:"Das Ziel ist, dass Freddie mit dem Ankauf von festverzinslichen zweitrangigen Hypotheken möglicherweise noch in diesem Sommer beginnt, um den Kreditnehmern eine Möglichkeit zu geben, das geschätzte Eigenkapital von 32 Billionen Dollar anzuzapfen, das sich in den letzten Jahren in den Häusern in den USA angesammelt hat. Wenn das Vorhaben genehmigt wird, würde es mehr Kreditnehmern die Möglichkeit geben, Bargeld aus ihren Häusern zu holen, ohne eine Refinanzierung zu den derzeitigen 30-jährigen Festhypothekenzinsen von etwa 7,2% vornehmen zu müssen."Wenn der Vorschlag von Freddie Mac umgesetzt wird, könnten bis zu 850 Mrd. USD in die Wirtschaft fließen. Wenn Fannie Mae, eine weitere auf dem US-Hypothekenmarkt tätige GSE, diesem Beispiel folgen würde, könnte sich der Gesamtbetrag der Finanzspritze auf fast 2 Billionen Dollar belaufen. Es handelt sich also um eine potenziell sehr große Sache.3) Anfang dieser Woche kündigte Präsident Biden erhebliche Zollerhöhungen auf aus China importierte Produkte an. Zu diesem Zollerhöhungen gehört auch eine Anhebung der Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge von 27,5% auf 102,5% (!!).Die Zölle werden von den Käufern (in diesem Fall letztlich von den US-Verbrauchern) und nicht von den Verkäufern gezahlt, so dass die Hauptwirkung der in dieser Woche erfolgten Zollerhöhungen höhere Preise für einige Produkte in den USA sein werden, insbesondere für Produkte, die mit der so genannten "Energiewende" in Verbindung stehen. Die Hoffnung besteht natürlich darin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Initiative zwar wahrscheinlich negativ sein werden, die Optik sich aber als günstig erweisen wird. Mit anderen Worten, man hofft, dass die Zolländerung den allgemeinen Eindruck erweckt, dass die Regierung Maßnahmen ergreift, die der US-Wirtschaft helfen, auch wenn das Gegenteil der Fall ist. Leider gibt es auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums der USA viel Unterstützung für die Zölle.Alle oben genannten Maßnahmen werden dazu führen, dass die gängigen Inflationsindikatoren (z. B. der US-Verbraucherpreisindex) in den nächsten Jahren höher ausfallen werden als sonst, aber die größte Auswirkung auf die Finanzmärkte wird sowohl kurz- als auch langfristig die Öffnung der Tür für den Ankauf von Hypotheken mit zweitem Pfandrecht durch die staatlichen Kreditinstitute haben, wenn die Maßnahmen durchgeführt werden. Wie bereits erwähnt, könnte dies zu einer Finanzspritze von fast 2 Billionen Dollar für die US-Wirtschaft führen. Die Geldspritze würde sich über mehrere Jahre erstrecken, aber wenn der Vorschlag von Freddie Mac bald genehmigt wird, wird die Finanzwelt die wahrscheinlichen Auswirkungen sofort einkalkulieren. Die Auswirkungen wären negativ für den US-Dollar und positiv für die meisten in US-Dollar gehandelten Vermögenswerte und Rohstoffe, einschließlich Gold.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 21. Mai 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.