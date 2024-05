Great Eagle Gold wird nun auch im U.S. OTC Market gehandelt, kündigt zeitnahe Möglichkeit einer Privatplatzierung in Vorbereitung auf Abschluss der Übernahme von Cohullia an

Burnaby, 21. Mai 2024 - Great Eagle Gold Corp. (Great Eagle) (CSE: GEGC I OTC: GEGCF I FWB: GI8), der weltweit führende NatGold Miner, freut sich bekannt zu geben, dass die Notierung und der Handel der Stammaktien von Great Eagle im Pink Open Market der OTC Markets Group in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol OTC: GEGCF von der FINRA mit sofortiger Wirkung genehmigt wurden.Andrew Fletcher, der President und ein Direktor von Great Eagle, erklärt: Der Pink Open Market ist ein außerbörsliches Handelssegment der OTC Markets Group, das auf US-amerikanische und internationale Startups und Jungunternehmen zugeschnitten ist. Für Great Eagle ist dies ein Schritt von enormer Bedeutung, da wir uns als Unternehmen global ausrichten und den Zugang zum Handel mit unseren Aktien international ausweiten wollen.Herr Fletcher weiter: Unsere Stammaktien notieren derzeit in den Vereinigten Staaten (OTC: GEGCF), an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland (FWB: GI8) und an unserer Hauptbörse in Kanada (CSE: GEGC). Als weltweit führender NatGold Miner wollen wir unseren Unternehmenswert weiter steigern und sind gut aufgestellt, um das Interesse internationaler Investoren zu wecken und unsere Anlegerbasis mit neuen begeisterten Aktionäre zu stärken.Great Eagle freut sich ebenfalls bekannt zu geben, eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ (die Finanzierung) durchzuführen. Diese wird voraussichtlich aus bis zu 2.857.143 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,35 $ pro Einheit oder einem vom Management von Great Eagle in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange (die Börse) festgelegten Preis bestehen. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie und einen Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann innerhalb von vierundzwanzig Monaten nach Abschluss der Finanzierung ausgeübt und zum Preis von je 0,75 $ gegen eine zusätzliche Stammaktie von Great Eagle eingelöst werden. Die Finanzierung, die auch eine nach Ermessen von Great Eagle ausübbare Mehrzuteilungsoption im Wert von bis zu 200.000 $ beinhaltet, steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse, und für alle begebenen Wertpapiere gilt im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen eine viermonatige Haltefrist.Great Eagle plant, im Zusammenhang mit der Finanzierung Vermittlungsprovisionen von bis zu 10 % in bar und in Form von Warrants zu zahlen. Bestimmte Direktoren, leitenden Angestellten und Insider von Great Eagle werden sich möglicherweise an der Finanzierung beteiligen. Der Nettoerlös wird voraussichtlich für die Due-Diligence-Prüfung von Akquisitionen, die Begleichung laufender Verbindlichkeiten und den laufenden Betriebskapitalbedarf verwendet.Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht besteht.Great Eagle gibt bekannt, dass es im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan (der Plan) einer Reihe von Direktoren von Great Eagle, die den Umweltausschuss des Unternehmens bilden, Incentive-Optionen (die Optionen) für den Erwerb von 60.000 Great Eagle-Stammaktien gewährt hat.Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren zum Preis von je 0,51 CAD ausgeübt werden. Die mit sofortiger Wirkung unverfallbar werdenden Optionen und auch die Stammaktien, die nach Ausübung der Optionen begeben werden, unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten, die am 25. August 2024 endet.Great Eagle Gold Corp. (CSE: GEGC | OTC: GEGCF I FWB: GI8), ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, das auch in den Vereinigten Staaten und Deutschland notiert ist, ist der weltweit führende NatGold Miner. NatGold, das vom International NatGold Council mit Sitz in Genf gefördert wird, steht für eine bahnbrechende Verschmelzung von zeitlosem Vermögensschutz von Gold, ESG-Prinzipien und der Innovation von digitalen Vermögenswerten. Damit steht NatGold an der Spitze eines Supertrends, der diese drei globalen Anlagetrends zu einer beispiellosen, auf realen Vermögenswerten basierenden Anlagemöglichkeit zusammenführt. NatGold erfasst den inneren Wert von Gold über einen neuartigen, vom Gesetzgeber unterstützten, ESG-freundlichen digitalen Bergbauprozess anstelle der traditionellen physischen Gewinnung.Die einzigartige Strategie von Great Eagle konzentriert sich auf den Erwerb von NI 43-101-zertifizierten Goldressourcen, um NatGold-Coins innerhalb des hochmodernen NatGold-Tokenisierungs- und Monetarisierungs-Ökosystems, das von der in New York ansässigen OroEx Corp. betrieben wird, digital zu schürfen. Dieser Ansatz ermöglicht es Great Eagle, eine innovative, ESG-freundliche Methode zur Monetarisierung des intrinsischen Wertes von Gold anzuwenden. Der unmittelbare Fokus des Unternehmens liegt auf dem Erwerb von Tokenisierungs-bereiten U.S.-patentierten Land-Claims, die NI 43-101 zertifizierte Goldressourcen enthalten, während es gleichzeitig ein Auge auf globale gesetzgeberische Schritte hat, die eine globale Expansion möglich machen werden.Im Namen des BoardsAndrew FletcherPresident & Direktor+1 (778) 372-9723info@greateaglegold.comwww.greateaglegold.comInvestorenanfragen:+1 (775) 341-6015Info@natgoldir.comDie Canadian Securities Exchange (die CSE) und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Abschluss der Finanzierung und Aussagen in Bezug auf den operativen Betrieb von Great Eagle und den Erwerb von NI 43-101-zertifizierten Goldressourcen, die Fähigkeit, NatGold-Münzen digital zu schürfen, die Lebensfähigkeit des Tokenisierungs- und Monetarisierungs-Ökosystems von NatGold sowie Entwicklungspläne, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen und Projektionen für die Zukunft. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplanten Betriebe von Great Eagle, den Erwerb und die Erschließung von zertifizierten Goldressourcen und deren Tokenisierung sowie den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, voraussichtlich, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden dürften, können, könnten, würden, sollen oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg von Great Eagle wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Betrieb der Projekte von Great Eagle, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorations- und Erschließungsaktivitäten, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Weiterentwicklung der Pläne, künftige Edelmetallpreise sowie jene Faktoren, die in den Abschnitten zu den Risikofaktoren unserer Geschäftstätigkeit in den vorgeschriebenen Wertpapierunterlagen von Great Eagle auf SEDAR+ aufgeführt sind. Obwohl Great Eagle versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!