TD Securities: Silberpreis bei 50 Dollar, sollte Unterstützung bei 31 Dollar halten

Der Silbermarkt hält die anfängliche Unterstützung bei über 31 Dollar je Unze, und nach Ansicht einer großen Bank hat das Edelmetall noch Spielraum nach oben, wenn die Dynamik wieder zunimmt, berichtet Kitco News . In einer am Dienstag veröffentlichten Notiz bekräftigten die Rohstoffanalysten von TD Securities ihre zinsbullischen Aussichten für Silber, da die physische Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt.Daniel Ghali, leitender Rohstoffstratege bei der Canadian Bank, erklärte in seiner jüngsten Notiz, er behalte die Allzeithochs des weißen Metalls im Auge. "Das letzte Mal, als der Silberpreis die Marke von 30 Dollar je Unze durchbrach, wurde er in weniger als zehn Wochen auf 50 Dollar je Unze gehandelt", schrieb er. TDS ist ein langfristiger Silberbulle, da die industrielle Nachfrage voraussichtlich ein weiteres erhebliches Marktdefizit verursachen wird. In einem im letzten Monat veröffentlichten Bericht erklärte TDS, dass die wachsende Nachfrage die beträchtlichen oberirdischen Bestände des Metalls innerhalb von 12 bis 24 Monaten aufzehren könnte.Obwohl Silber in den letzten Tagen deutlich zugelegt hat, sind einige Analysten der Meinung, dass der Markt erst am Anfang steht, da er zu Gold aufschließt. Die jüngste Outperformance von Silber im Edelmetallbereich hat das Gold-Silber-Verhältnis auf 75 Punkte gedrückt, den niedrigsten Stand seit Dezember 2022. Silber-Futures für Juli wurden zuletzt bei 32,26 Dollar je Unze gehandelt, was einem Rückgang von 0,52% entspricht. Gold-Futures für Juni wurden zuletzt bei 2.426,80 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,48% entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de