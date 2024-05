CEO John Ing: Gold weiter auf dem Weg zu 3.000 Dollar; Schuldenlast der USA wächst

Nachdem der Goldmarkt Rekordhöhen von über 2.450 Dollar erreicht hatte, hat er nun wieder zu kämpfen, da die restriktive Haltung der US-Notenbank die Märkte verunsichert; einem Marktanalysten zufolge ist die Erholung des Goldpreises jedoch noch lange nicht vorbei, berichtet Kitco News . In seinem jüngsten Goldkommentar bekräftigte John Ing, Präsident und Chief Executive Officer von Maison Placements Canada Inc. sein Preisziel und erwartet, dass das Edelmetall innerhalb der nächsten 18 Monate auf 3.000 Dollar je Unze steigen wird."Der Anstieg des Goldpreises über die Marke von 2.400 Dollar je Unze war vor allem auf die steigende Verschuldung der USA zurückzuführen, die dazu führte, dass Geld zu defensiven Zwecken in Gold floss", so der Experte in seinem letzte Woche veröffentlichten Bericht. "Seit März ist der Goldpreis um 500 Dollar gestiegen und hat zahlreiche neue Höchststände erreicht, als die Monetarisierung der Schulden zu einem Instrument der öffentlichen Politik wurde. Die Amerikaner können eine Menge Schulden machen, aber je größer die Last wird, desto weniger Spielraum bleibt für die Nachhaltigkeit ihrer Geld- und Steuerpolitik."Ing warnte die Anleger davor, dass die zunehmende protektionistische Stimmung, angeführt von den USA, die wachsenden Schuldenprobleme noch verschärfen könnte, was den US-Dollar zum "schwachen Glied" der globalen Finanzmärkte machen würde, was wiederum dem Gold zugute käme. "Gold ist universell fungibel und endlich. Gold kann in US-Dollar gekauft und verkauft werden und ist damit sowohl für die Zentralbanken als auch für die Anleger eine Alternative zum Fiatgeld, zumal Gold auch außerhalb des westlichen Systems steht", so Ing.© Redaktion GoldSeiten.de