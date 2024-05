Hochschild Mining plc mit grandioser Performance

Quelle Chart: stock3

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. stand nach längerer "Ruhe" zu Beginn des Jahres hier im Fokus – konkret am 29. Januar . Dabei wies das Chartbild eine sehr interessante Ausgangslage auf, welche sich in einer grandiosen Performance auflöste. Mit dem Anstieg über 1,15 EUR generierte sich Aufwärtspotenzial bis 1,33 EUR und in weiterer Folge sogar bis zum Widerstand bei 1,77 EUR.Mittlerweile notiert die Aktie auch darüber und deutet im Trendfolgesinne den Touch des nächsten Levels rund um 2,11 EUR an. Dort sollte man, im Zuge der bisherigen Steilheit, durchaus Gewinnmitnahmen einplanen. Diese könnten bis 1,77 EUR zurückführen, um von dort ausgehend den Lauf in Richtung 3,00 EUR je Anteilsschein zu starten.Unterhalb von 1,77 EUR wären stärkere Rücksetzer bis zur Unterstützung, um das Niveau von 1,33 EUR herum einzukalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.