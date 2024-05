Gedanken zu Target, Einzelhandelsumsätze und die Wirtschaft

Reale (inflationsbereinigte) Einzelhandelsumsätze; historischer Chart

Minneapolis, 20. Mai 2024 /PRNewswire/ - Die Target Corporation (NYSE: TGT) gab heute bekannt, dass sie die regulären Tagespreise für etwa 5.000 häufig gekaufte Artikel senken wird...Als ich die Ankündigung von Target (siehe oben) bezüglich der Preissenkungen bei den Waren sah, hatte ich mehrere Fragen. Zunächst fragte ich mich, ob es sich dabei um etwas handelt, das nur Target betrifft, oder um ein Anzeichen für größere Probleme in der Einzelhandelsbranche. Aber das war nicht das, was mich am meisten beunruhigte. Eine wichtigere Frage ist, ob die Probleme von Target symptomatisch für eine grundsätzlich schwache Wirtschaft sind.Mein eigener Eindruck von Target aus der Sicht des Verbrauchers ist, dass es sich um ein recht beliebtes Ladengeschäft mit einer Vielzahl von Produkten zu moderaten Preisen handelt. Die Lebensmittelabteilung beeindruckt mich nicht, und ich kaufe dort keine Lebensmittel ein. Ansonsten schaue ich von Zeit zu Zeit für ein oder zwei bestimmte Artikel vorbei. Da ich denke, dass die meisten anderen, die dort einkaufen, mehr nach ihrem Geschmack finden und dies auch öfter tun, habe ich mich auch gefragt: "Warum hat Target dieses Problem?"Offenbar sind die Preise bei Target nicht so "verbraucherfreundlich", wie ich angenommen hatte. Meine Frau, die in der Freizeitabteilung der Utah Tech University arbeitet, erzählte mir eine Geschichte, in der es um den Kauf einiger benötigter Artikel ging. Das Material wird normalerweise online über eine andere Quelle bestellt. Die verwendeten Worte waren "teuer" und "überteuert". In der Ankündigung von Target selbst und in den Artikeln darüber wird allgemein darauf hingewiesen, dass der Zweck der Preissenkung(en) darin besteht, Kunden anzuziehen und den Umsatz zu steigern. Die Inflation und der Tribut, den die höheren Preise den Verbrauchern abverlangt haben, werden gewürdigt.Ist es der Nischenmarkt von Target, der stärker unter den Auswirkungen der Inflation leidet? Oder ist dies etwas, das auch in anderen Bereichen des Einzelhandels oder in der gesamten Wirtschaft zu beobachten ist? Können wir zum Beispiel in Zukunft eine ähnliche Ankündigung von Walmart erwarten? Einige zusätzliche Fragen: 1) Wird diese Runde von Preissenkungen bei Target ausreichen, um genügend Kunden in die Geschäfte zu locken? 2) Wird sich der zusätzliche Umsatz in höheren Verkaufszahlen und Nettogewinnen für Target niederschlagen?Normalerweise tragen die höheren Verbraucherpreise, die mit der Inflation einhergehen, dazu bei, die höheren Kosten des Einzelhändlers für die Bereitstellung der Waren auf dem Markt auszugleichen. Wenn diese höheren Preise notwendig sind, um die Kosten zu decken, und der Kundenverkehr zurückgeht, erscheint es logisch, dass Preissenkungen, selbst wenn sie den Hauptzweck erfüllen (den Kundenverkehr anzuziehen), die Übernahme der höheren Kosten durch den Einzelhändler ausgleichen können. Eine geringere Gewinnspanne erfordert viel mehr Umsatz, um die Rentabilität zu erhalten.Dies wirft die Frage auf: "Ist eine Runde von Preissenkungen genug?" Weitere Preissenkungen können nur vorgenommen werden, wenn die Gewinnspanne groß genug ist, um sie zu verkraften. Andernfalls ist der Zweck nur noch ein Versuch, den Cashflow zu beschleunigen, wenn auch nur vorübergehend. Wenn die Probleme von Target kein Einzelfall sind, könnte die gesamte Einzelhandelsbranche in Schwierigkeiten geraten. Je nachdem, wie weit verbreitet und wie tiefgreifend die Probleme sind, sind die Anzeichen für die Wirtschaft als Ganzes bedrohlich. Unten finden Sie einen Chart der Einzelhandelsumsätze:Wie aus dem obigen Chart hervorgeht, erreichten die realen (inflationsbereinigten) Einzelhandelsumsätze vor drei Jahren, im April 2021, ihren Höhepunkt. Der seitherige Rückgang war etwas volatil, aber eine größere Sorge wäre die Möglichkeit einer Konjunkturabschwächung, die zu weiteren erheblichen Rückgängen führt. Was wir im Jahr 2020 erlebt haben, könnte ein Vorbote für etwas Ähnliches sein. Dieses Mal könnte es jedoch schlimmer sein und länger dauern.Die Anleger sollten bei den Aktien von Target und anderen Einzelhändlern Vorsicht walten lassen. Was Target betrifft, so scheinen die Probleme umfassender zu sein als das, was man aus den Komplikationen in der eigenen Preisstruktur ableiten könnte. Mit anderen Worten, die Probleme sind größer als nur der Preiswettbewerb. Die Verbraucher können sich vorerst über die niedrigeren Preise bei Target freuen, aber es könnte sein, dass es bald ähnliche Ankündigungen und Maßnahmen von anderen Einzelhändlern geben wird. Die Ankündigung von Target und andere, die möglicherweise folgen werden, sind eher ein Anzeichen für eine allgemeine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit, die sich noch weiter verschlechtern könnte, bevor eine Entlastung zu erwarten ist.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 26. Mai 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.