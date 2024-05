Ölpreis (Brent): Gegenbewegung läuft an

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag weiter abwärts, konnte sich aber im Handelsverlauf stabilisieren. Die Notierungen schafften es, die Unterstützung bei 81,52 USD zurückzuerobern.Nach dem bullischen Reversal bietet sich die Chance, die Erholung noch einmal auszudehnen. Sollte es Brent gelingen, über 83,17 USD anzusteigen und den Abwärtstrend zu verlassen, könnten auch 84,20 USD wieder erreichbar werden. Aktuell ist der Abwärtstrend jedoch intakt, was einen Rutsch bis in den Bereich der 80,80 USD jederzeit wieder nach sich ziehen kann.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)