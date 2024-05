Ölpreis (Brent): Ausbruchsversuch startet

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag bereits wieder klar nach oben. Die Notierungen konnten den alten Abwärtstrend dabei erneut leicht überwinden und dieses Niveau auch im späten Handel halten.Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend bietet sich wieder die Chance einer ausgedehnten Erholung. Spielraum ist bis in den Bereich der 84,78 USD gegeben. Wenn es Brent auch gelingt, diese Hürde zu überwinden, könnte eine größere Kurserholung gestartet werden. Ein weiterer Fehlausbruch kann aber nicht ausgeschlossen werden. Bereits unterhalb der 82,00 USD könnten in diesem Fall weitere Abgaben bis 80,80 USD drohen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)