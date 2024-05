US-Silberproduktion: Leichter Anstieg im Februar 2024

Der US Geological Survey ( USGS ) hat kürzlich die aktuellen Zahlen zur Silberproduktion in den USA für den Monat Februar 2024 veröffentlicht.Wie aus den Daten hervorgeht, wurden im Februar dieses Jahres durchschnittlich 2.900 Kilogramm Silber pro Tag produziert. Im Vergleich zum Januar bedeutet dies einen Anstieg von 4%. Verglichen mit den 2.810 Kilogramm pro Tag im Gesamtjahr 2023 ergibt sich ebenfalls ein Anstieg von 3%. Insgesamt wurden im Februar 84.200 Kilogramm Silber produziert.Der von Engelhard Industries ermittelte Durchschnittspreis für Silber lag im Februar bei 22,72 $ pro Unze, was kaum einer Veränderung gegenüber Januar und einen Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de