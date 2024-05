Falcon Metals Ltd.: Neuer Fund nimmt Formen an!

Falcon gab die am Freitag angekündigten Neuigkeiten bekannt. Es handelte sich um weitere Bohrergebnisse vom neu entdeckten Mineralsandgebiet, sowie ersten metallurgischen Auswertungen: Link Falcon Metals hat weitere Bohrungen niedergebracht und konnte erneut sehr gute Mineralsandgehalte feststellen. Bevor wir auf die Resultate eingehen, sehen wir nachfolgend den Querschnitt. Die Bohrungen 1804 und 1803 waren die Entdeckungsbohrungen, der Rest kam neu hinzu.Wir sehen eine hochgradige Kernzone mit ordentlicher Stärke, umgeben von einer Hülle mit niedrigeren Gehalten. Die Zonen sehen robust aus und wie zu sehen, hat die Firma nach den vielen Treffern in den relativ kurzen Bohrabständen dann Step-Out-Bohrungen in größeren Abständen vorgenommen. Die Auswertungen der äußersten Bohrungen 1999 und 2000 fehlen noch:Wir sehen in den Highlights hohe Mineralisierungen, beginnend ab einer Tiefe von nur 6 Metern und mit Mächtigkeiten von bis zu 26 Meter:Das Ganze sieht jetzt, nach den ersten wenigen flachen Bohrungen, schon robust aus und die Mineralisierungen scheinen "zusammenzuhalten" und bilden bislang einen bekannten Block von 1,2 Kilometer mal 600 Meter. Von den 91 Bohrungen in dieser Runde, zeigen 33 Bohrungen Gehalte von über 10% an.Die ersten Bohrungen wurden auf die Zusammensetzung untersucht und es wurde ein breites Spektrum gewählt zwischen hoch- und niedrig-gradigen Bohrproben: