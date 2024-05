Künstlich Intelligent

Wenn sich neue Erfindungen in einen Marktrausch verwandeln, möchte der konträre Teil von mir skeptisch sein. Aber der optimistische Teil von mir will, dass es wahr ist, besonders wenn die Idee verspricht, das Leben zum Besseren zu verändern. Die Realität liegt meist irgendwo dazwischen. Und ich vermute, dass der derzeitige Hype um künstliche Intelligenz genau dorthin führen wird. Ich habe in vielen Zyklen beobachtet, dass dieses Fieber zu hoch ist, aber es ist nicht eingebildet. Die Ideen sind oft real und die potenziellen Vorteile auch; es dauert nur länger, sie zu entwickeln, als die meisten Anleger tolerieren können.Die künstliche Intelligenz könnte sich als Ausnahme erweisen, weil sie sich so schnell entwickelt und bereits greifbare, kosteneffektive Anwendungen zeigt. Dies ist nicht die Sockenpuppe pets.com aus den 1990er Jahren. KI-Systeme wie ChatGPT (das vor weniger als zwei Jahren auf den Markt kam) leisten Dinge, die die meisten nicht für möglich gehalten hätten. Einiges davon ist von fragwürdiger Qualität, manches könnte gesellschaftlich unerwünscht oder sogar schädlich sein. Aber es ist real und verbessert sich schnell.KI kam in vielen SIC-Sitzungen zur Sprache, weil sie fast jede Ecke des Marktes in irgendeiner Weise berührt. Mit Joe Lonsdale und Ben Hunt habe ich mich genauer damit beschäftigt. Sie betrachten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln, haben aber bemerkenswert klare Ansichten zu diesem manchmal undurchsichtigen Thema. Heute werde ich einige ihrer Weisheiten mit Ihnen teilen.Joe Lonsdale hatte den Vorteil, die Entwicklung der KI zu beobachten und gleichzeitig die wichtigsten Akteure zu kennen. Er ist Mitbegründer von Palantir und leitet heute 8VC, ein großes Risikokapitalunternehmen, das in KI und viele verwandte bahnbrechende Technologien investiert. Keiner kennt das große Bild der KI besser als Joe. Wirklich? So gut wie er? Ja. Aber nicht viele. Joe begann unser SIC-Gespräch mit der Feststellung, dass das, was wir "KI" nennen, eigentlich eine Form der statistischen Analyse ist.Vielleicht erinnern Sie sich an die Berichte über Googles "DeepMind"-System, das vor der COVID lernte, Spitzenleute in Spielen wie Schach und Go zu schlagen. Dazu spielte es Milliarden von Partien gegen sich selbst und merkte sich dabei, was funktionierte und was nicht. Das war keine Raketenwissenschaft, sondern erforderte lediglich eine riesige Menge an Rechenleistung, die bisher nicht möglich war. Aber es geschah etwas Interessantes. Hier ist Joe aus dem SIC-Protokoll:"Es hat sich herausgestellt, dass es diese einfachen Konstrukte der statistischen Rückkopplung gibt, die, wenn man sie vergrößert, verschiedene Arten von Intelligenz wirklich gut zu approximieren scheinen. Man nennt sie große Parametermodelle, oder in [nur] Worten: große Sprachmodelle, und es ist im Grunde wie eine Maschine, die viele, viele abstrakte Schichten aufbaut, um das nächste Wort, das nächste Token vorherzusagen... Diese statistische Maschine ist also das, worüber wir sprechen.Die meiste Zeit sprechen wir über KI und ihre enormen Auswirkungen auf die Wirtschaft, und ich denke, es ist wichtig, sie als etwas Statistisches zu betrachten, aber in einigen Fällen hat man das Gefühl, dass sie in vielen Bereichen denken kann. Man kann sie darauf trainieren, auf verschiedene Arten zu denken, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen, und wir machen gerade eine Menge damit."Achten Sie genau auf diese Worte. KI "fühlt sich an, als würde sie logisch denken". Denkt ein KI-System? Oder zählt es nur Wörter in so großer Zahl, dass es zu denken scheint? Das ist nicht ganz klar und auf einer gewissen Ebene eine abstrakte philosophische Frage. Was ist eigentlich "Denken"? Wir haben keine objektive Definition. Obwohl ich als Mensch gerne glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Milliarde Neuronen, die feuern, und 10 Milliarden Bits auf Tausenden von Nvidia-Chips, die feuern.In jedem Fall ist Joes Punkt hier entscheidend. KI-Modelle - zumindest die, die wir jetzt haben - sind nur statistische Maschinen, die so leistungsfähig sind, dass sie den Anschein erwecken können, etwas anderes zu sein. (Ben Hunt hat mehr zu den damit verbundenen Gefahren gesagt, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden.) Die KI entwickelt sich schnell. Ich habe gefragt, was dies für Arbeitsplätze und die Wirtschaft bedeutet. Werden wir Zeit haben, uns darauf einzustellen?"Man will nie sagen, dass es dieses Mal anders ist, aber es geht sehr, sehr schnell. Und wenn man sich die Adoptionskurven anschaut, dann geht das sehr schnell. Ja, ich denke, es gilt die Regel, dass, wenn man mehr Wohlstand schafft, es immer noch viele, viele Dinge in der Welt zu reparieren gibt, und so wird es insgesamt viel, viel mehr und bessere Jobs geben, wo KI jetzt ist, und es wird viel mehr Wohlstand schaffen, eine viel höhere Produktivität in unseren Volkswirtschaften. Unserer Ansicht nach wird sich das in den Produktivitätsstatistiken irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bemerkbar machen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber nach dem, was wir sehen, ist es sehr wahrscheinlich.Wird es eine Anpassungsphase geben, die ein wenig schwierig ist, weil es so schnell geht? Wahrscheinlich schon, und das ist eine wirklich interessante Frage. Ich bin heute zufällig in DC, während ich mit Ihnen spreche, John (ich glaube, er hat versucht, Senatoren KI zu erklären, was vielleicht ein größeres Problem ist als die Entwicklung von KI), und ich denke, eines der großen Probleme, mit denen unser Land konfrontiert ist, ist der zunehmende Populismus auf beiden Seiten, und wird KI das noch verschärfen?Es könnte durchaus sein, dass sie irgendwann in den nächsten fünf Jahren auftritt. Aber sie könnte und sollte auch so viel Wohlstand schaffen und den Lebensstandard so sehr anheben, dass die Produktivität diese Probleme hoffentlich ausgleicht, aber das bedeutet nicht, dass es nicht eine unbeständige Zeit geben wird."Dieser letzte Punkt ist mir aufgefallen, weil auf der SIC auch ein Panel über historische Zyklen stattfand, die ebenfalls auf eine "unbeständige Zeit" hinweisen, die vor uns liegt. Welche Störungen auch immer die KI mit sich bringt, sie wird wahrscheinlich mit den sozialen und politischen Ereignissen der Vierten Wende zusammenfallen und ganz neue Eliten, geopolitische Risiken und wirtschaftliche Störungen hervorbringen. Ich nehme an, dass KI uns helfen könnte, diese Zeiten leichter zu überstehen. Sie hat aber auch das Potenzial, in die Hose zu gehen. In der Zwischenzeit glaubt Joe, dass KI dazu beitragen wird, die Wirtschaft zu verbessern, indem sie einige langweilige, aber notwendige Arbeiten übernimmt."Was kann wirklich verbessert werden? Was ist die Lücke in der Wirtschaft? Es geht um die Dinge aus der Zeit vor dem Internet, die nicht verbessert wurden, und ich definiere das als eine Menge dieser Dienstleistungsbereiche der Wirtschaft. Es gibt den juristischen Teil der Wirtschaft. Es gibt eine Menge Finanzdienstleistungen, die Nachlässe und Treuhandfonds erstellen und andere Arbeiten, die die Menschen von Hand erledigen.