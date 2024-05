First Majestic veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht und -strategie 2023

Vancouver, 28. Mai 2024 - First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2023 bekannt zu geben, in dem die Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-)Performance des Unternehmens für das Kalenderjahr 2023 zusammengefasst ist. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde in erster Linie in Übereinstimmung mit den Berichterstattungsstandards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) erstellt.- Rekord-Performance bei Sicherheit: 32 % weniger meldepflichtige Unfälle und 51 % weniger Unfälle mit Ausfallzeiten gegenüber dem Kalenderjahr 2022.- Diversity & Inclusion: 22 % der Neueinstellungen im Jahr 2023 waren Frauen, was 10 % über der aktuellen Geschlechterverteilung innerhalb unserer Belegschaft liegt und verdeutlicht, dass First Majestic einen höheren Frauenanteil innerhalb des Unternehmens anstrebt.- CO2-Reduktion: Reduktion des CO2-Fußabdrucks (Scope 1+2) pro Tonne verarbeitetes Erz um 48 % gegenüber Kalenderjahr 2022- Einbindung der Community: Die im Jahr 2023 durchgeführten Förder- und Investitionsprojekte kommen fast 11.000 Menschen direkt zugute und stehen über 48.000 Einwohnern zur Verfügung.- ESG-Anerkennung: Verbesserung unseres Sustainalytics-Scores von 50,6 im Jahr 2022 auf 31 im Jahr 2023, womit First Majestic zu den besten 37 % der Branche zählt. Außerdem verbesserte sich unser S&P Global CSA-Score von 25 im Jahr 2022 auf 31 im Jahr 2023, womit First Majestic in der oberen Hälfte der Branchen-Performance liegt.- Investitionen in die Community: Wir haben 1,3 Millionen USD in unsere lokalen Communitys investiert - eine Steigerung von 30 % gegenüber unseren Investitionen im Kalenderjahr 2022. Mit diesen Mitteln wurden Projekte wie Infrastrukturverbesserungen, Bildungsprogramme, Aktivitäten zur Schaffung von Wohlstand in der Community und philanthropische Spenden unterstützt.Im Nachhaltigkeitsbericht 2023 wird die Nachhaltigkeitsstrategie von First Majestic beschrieben, einschließlich der Performance-Ziele und -Kennzahlen. Diese Strategie baut auf den langjährigen Managementpraktiken des Unternehmens in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung auf.Verantwortungsvolle Unternehmenspraktiken sind seit jeher ein zentraler Wert von First Majestic und für die Bergbaubranche als Ganzes von grundlegender Bedeutung, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Durch unsere zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie und die transparente Berichterstattung über unsere verantwortungsvolle Performance stehen wir zu unseren Werten von Vertrauen, Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit.Weitere Performance-Daten und Informationen darüber, wie First Majestic nachhaltigkeitsbezogene Geschäftsbereiche verwaltet, finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2023 und in den begleitenden Dokumenten auf dem Sustainability Report Hub auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com/sustainability/report-hub/.First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.firstmajestic.com. 