Ölpreis (Brent): Kursausbruch läuft an

Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag, nach dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, wieder stark nach oben schieben. Die Notierungen bewegten sich dabei an die Hürde bei 84,78 USD heran.Ausgehend von 84,78 USD könnte auch ein deutlicherer Pullback anstehen. Abgaben in Richtung 83,17 USD sind von diesem Niveau aus nochmals möglich. Sollte Brent jedoch darunter rutschen, droht ein vollständiger Rücklauf bis 80,80 USD. Gelingt Brent der Ausbruch über die 84,78 USD, könnte der gebrochene Aufwärtstrend bei 87,00 USD nochmals getestet werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)