Platin: Rallyfortsetzung deutet sich an

Platin bewegte sich ausgehend von einem Zwischentief bei 900 USD in den vergangenen Wochen stark nach oben. Die Notierungen brachen auch über den längerfristigen Abwärtstrend aus. Nach dem Scheitern an der Hürde bei 1.109 USD kam es zu einem Pullback.Nachdem die Notierungen an den Vortagen ausgehend von 1.016 USD wieder anspringen könnten, bietet sich die Chance, die Rally nachhaltig auszudehnen. Spielraum ist zunächst wieder bis 1.109 USD vorhanden. Geht es über diese Hürde hinaus, können auch 1.184 USD erreichbar werden. Abgaben unter 1.016 USD sollte Platin möglichst vermeiden, da dies auch schnell wieder bis 956 USD führen kann.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)