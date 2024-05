Die Große Reflation: Gold und Silber haben Luft nach oben

Am Ende des Regenbogens könnte mehr als ein Topf voll Gold stehen. Die Rohstoffhausse legte in der vergangenen Woche eine Verschnaufpause ein, da die nachlassende Nachfrage aus China und die falkenhaften Kommentare der Fed die Anleger dazu veranlassten, den jüngsten Preisanstieg einzustreichen.Doch trotz der jüngsten Rückgänge konzentrieren sich die Experten an der Wall Street weiterhin auf die langfristige Entwicklung der Rohstoffe und erklärten gegenüber Yahoo Finance , dass die Fundamentaldaten nach wie vor stark seien und sie zuversichtlich seien, dass die Rekordrally weitergehen werde. "Es gibt Grund zu der Annahme, dass der 'große Reflationshandel' noch mehr Spielraum hat", meinte Jonathan Krinsky, leitender Markttechniker bei BTIG.Krinsky wies darauf hin, dass die jüngste Outperformance von Silber gegenüber Gold ein Zeichen für einen "starken und gesunden Edelmetall-Bullenmarkt" sei. Er bleibe optimistisch und glaube, dass Gold seinen Höchststand noch nicht erreicht habe: "Es gibt nichts im Goldpreis-Chart, das auf einen endgültigen Höchststand hindeutet."Seit Jahresbeginn sind die Goldfutures um 12% gestiegen, während Silber um 27% zulegte. "Wir haben es hier wirklich mit einem Rohstoff-Superzyklus zu tun, der vor vier Jahren begann [...] und wir haben wahrscheinlich weitere sechs bis zehn Jahre mit einer wirklich starken Performance vor uns", erklärte John LaForge, Leiter der Real Assets Strategy bei Wells Fargo.© Redaktion GoldSeiten.de