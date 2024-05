EU und Australien unterzeichnen Abkommen über kritische Mineralien

Australien und die Europäische Union haben ein Abkommen zur Förderung von Zusammenarbeit und Investitionen im Bereich kritischer Mineralien geschlossen, berichtet Mining.com . Dies ist Teil der Bemühungen westlicher Länder, Chinas Einfluss auf die Lieferketten von Materialien zu lockern, die für die Hightech- und umweltfreundliche Produktion wichtig sind.Die Minister in Canberra und Brüssel unterzeichneten am Dienstag eine Absichtserklärung, der in den nächsten sechs Monaten die gemeinsame Entwicklung "konkreter Maßnahmen" zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei Projekten im Bereich kritischer Mineralien folgen soll. "Australien ist ein gleichgesinnter Partner und weltweit führend, wenn es um kritische Rohstoffe geht", sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis in einer Erklärung. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, eine nachhaltigere Versorgung der EU mit kritischen Rohstoffen sicherzustellen und gleichzeitig Investitionen in Australien zu fördern."Die USA und die EU haben in den letzten Jahren daran gearbeitet, alternative Quellen für kritische Mineralien wie Lithium, Kobalt und Nickel zu erschließen, die bei der Herstellung von Geräten wie Computerchips, Solarpaneelen und militärischer Ausrüstung verwendet werden. Der Zugang zu diesen kritischen Rohstoffen ist für die sie jedoch zu einem ernsthaften Problem geworden, da China seine Vormachtstellung in diesem Sektor als "Waffe" einsetzen könnte.Australien verfügt über riesige, weitgehend unerschlossene Vorkommen mehrerer wichtiger Mineralien und hat versucht, seine heimische Industrie durch Finanzierungsinstrumente und steuerliche Anreize zu entwickeln, einschließlich neuer Maßnahmen, die im Mai im australischen Haushalt angekündigt wurden. Im Rahmen der am Dienstag unterzeichneten Absichtserklärung werden Australien und die EU versuchen, Investitionen in Projekte für wichtige Mineralien, einschließlich Joint Ventures, zu fördern und in den Bereichen Forschung und Innovation zusammenzuarbeiten.© Redaktion GoldSeiten.de