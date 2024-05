Neel Kashkari: Stagnierende Inflation stellt Zinssenkungen in Frage

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte in einem am Dienstag ausgestrahlten CNBC-Interview, dass die US-Notenbank auf signifikante Fortschritte bei der Inflation warten sollte, bevor sie die Zinsen senkt, heißt es bei Reuters . "Ich denke, es sind noch viele Monate mit positiven Inflationsdaten nötig, um mir das Vertrauen zu geben, dass es angemessen ist, die Zinsen zu senken", meinte Kashkari, als er nach den Bedingungen gefragt wurde, die für eine ein- oder zweimalige Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr notwendig seien.Kashkari machte klar, dass die Zentralbank die Zinsen sogar erhöhen könnte, wenn die Inflation nicht weiter zurückgehe. Im April erklärte Kashkari, dass er bei der März-Sitzung der US-Notenbank zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt habe, aber wenn die Inflation weiter stagniere, könne es sein, dass bis Ende des Jahres keine notwendig sei.Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im April weniger stark als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Inflation zu Beginn des zweiten Quartals ihren Abwärtstrend wieder aufgenommen hat.© Redaktion GoldSeiten.de