WTI-OIL mit neuen Ambitionen

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Zuletzt blieb das amerikanische WTI-OIL hinter den Erwartungen zurück. Schien es doch zur vergangenen Analyse vom 5. April so, als wolle das Schmiermittel der Weltwirtschaft einen Ausbruch vollziehen. Schlussendlich haderten die Käufer am Widerstand von 86,25 USD wie der untere Tageschart und entsprechend oberer Kreis verdeutlicht. Zudem konnte die Abwärtstrendlinie nicht nachhaltig gebrochen werden, was ergänzend zu wieder aufkommendem Abwärtsdruck führte. Schätzen wir somit die Lage im nachfolgenden Fazit neu ein.Der heutige Titel rund um die Ambitionen lässt sich einerseits in der Tatsache des Anstiegs über die vergangenen Hochs der Vorwochen begründen. Andererseits wurde mit Ach und Krach die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2023 doch wieder zurückerobert. Spannend dürften dabei auch die grundsätzlich immer mittwochs anstehenden US-Öl-Lagerbestände sein, welche aufgrund des Feiertags vom Montag allerdings erst morgen erfolgen. Volatilität ist somit morgen 16:30 Uhr (CET) definitiv zu erwarten.Doch wissen hier einige Händler bereits mehr? So oder so scheint das schwarze Gold eine erneute Attacke auf der Oberseite starten zu wollen. Oberhalb von 80,50 USD bleiben hierbei die Bullen unmittelbar im Vorteil und eine Performance bis 82,20 USD sowie darüber bis 83,48 USD darf berücksichtigt werden. Zwischen diesen beiden Marken verweilt die eingangs thematisierte Abwärtstrendlinie, welche bereits seit dem Frühjahr 2022 ihre Relevanz besitzt. Dementsprechend wäre ein Anstieg über 83,48 USD als signifikant zu bezeichnen.In weiterer Folge dann auch wieder ein Angriff auf den Widerstand von 86,25 USD denkbar. Sollten zum Wochenabschluss hingegen die Verkäufer wieder dominieren wollen, so sollte man einen scharfen Rückgang unter das gestrige Tagestief als solches Signal werten. Unterhalb von 78,80 USD müsste man wenigstens mit einem nochmaligen Lauf in Richtung der Region der Tiefs vom Mai-Verlauf rechnen. Rücksetzer bis rund 76,85 USD wären dabei einzukalkulieren. Ein starkes Verkaufssignal müsste man überdies bei einem Rückgang unter 76,30 USD als aktiviert ansehen. In diesem Fall würde sich noch größerer Abwärtsspielraum bis zur Unterstützung von 73,15 USD andeuten.Die Bullen attackieren aktuell. Sollte sich der Preis über 80,50 USD etablieren können, stehen die Chancen für eine weitere Performance unter einem guten Stern. Letztlich eröffnet sich über 80,50 USD weiteres Aufwärtspotenzial bis 82,20 USD und darüber bis 83,48 USD. Ein nachfolgender Anstieg über 83,48 USD dürfte zusätzliches Potenzial bis 86,25 USD bieten.Ob die jüngste Performance nachhaltig ist, muss sich erst einmal zeigen. Sollten die Verkäufer nämlich wieder zurückkehren, wäre insbesondere unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 78,80 USD mit weiteren Verlusten zu rechnen. Zumindest Abgaben bis rund 76,85 USD sollten nicht überraschen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.