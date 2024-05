Irrationaler Überschwang

Wenn es einen Zeitvertreib gibt, der den Alterungsprozess mit zunehmender Häufigkeit begleitet, dann ist es die Neigung, Geschichten zu erzählen - lange, ausschweifende Sagen über die verschiedenen Zwischenstopps auf dem Weg zu einem wohlverdienten und voll gefeierten siebzigjährigen Status. Ein solcher Status, das sollte bekannt sein, geht mit einer Reihe von bisher unangekündigten Rechten einher, wie dem Tragen von Pullovern mit klaffenden Löchern, nicht zueinander passenden Socken oder Schuhen oder mit Essensflecken übersäten Trainingshosen.Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, scheint jedoch zu altern wie ein guter Madeira, wobei der Lauf der Zeit ein sanftes Ambiente und ein mystisches Bouquet erzeugt. Da die Kenntnis der Geschichte ein besonders wichtiges Hilfsmittel bei der Navigation in den aufgewühlten Finanzmeeren ist, stelle ich fest, dass die Eigenheiten des heutigen Marktes und seiner Führung oft nicht allzu ferne Erinnerungen an frühere Regime wecken. Vor allem dank einer immer noch akuten Erinnerungsfähigkeit, die auch als "langes Gedächtnis" bezeichnet wird, bin ich in der Lage, mich in nahezu perfekter Anschaulichkeit an Marktereignisse zu erinnern, die zusätzliche Bedeutung und in vielen Fällen eine unheimliche Ähnlichkeit mit aktuellen Ereignissen haben.Das ist nicht zu verwechseln mit dem "Kurzzeitgedächtnis", bei dem es darum geht, sich an so wichtige Dinge wie Autoschlüssel, Geldbörsen und den Geburtstag der Ehefrau zu erinnern. Wie man sich vorstellen kann, ist ein funktionierendes "Kurzzeitgedächtnis" viel wichtiger, um Unfälle, verpasste Termine und rachsüchtige Nudeln zu vermeiden, als das "Langzeitgedächtnis", bei dem die Erinnerung an den Musiklehrer aus der dritten Klasse eine ganz andere Dringlichkeit hat.Der Grund, warum ich das Bedürfnis verspürte, diese magische Erfahrung mit Ihnen allen zu teilen, liegt in einem Ereignis in dieser Woche, das auf unheimliche Weise ein paar Ereignissen aus der letzten echten Marktblase ähnelte, an die ich mich erinnern kann. Das letzte Mal, dass ich versucht habe, eine Marktblase zu umschiffen, war 1990, als der Begriff "irrationaler Überschwang" vom damaligen Fed-Vorsitzenden Alan Greenspan eingeführt wurde, um den überzogene Bullenmarkt der Dotcom-Ära zu beschreiben. Ich erinnere mich an Kommentatoren wie Larry Kudlow, die jedes Mal, wenn eine neue Ausgabe von Internet-Inhalten an die Börse ging, die Wall-Street-Version des "Kapitalismus des freien Marktes" lobten.Unternehmen wie "pets.com", die vorgaben, eine virtuelle Anwendung für Haustierbesitzer zu haben, auf die man über diese neue Technologie namens "Internet" zugreifen konnte, gingen im Februar 2000 zu einem Kurs von 11 Dollar je Aktie an die Börse und sammelten 82,5 Millionen Dollar ein. Innerhalb eines Jahres wurde der Betrieb eingestellt, der Aktienkurs lag bei 0,11 Dollar je Aktie und das Geld war weg.Im vergangenen Jahr hat der nahezu senkrechte Aufstieg des Marktführers im Bereich der "künstlichen Intelligenz", Nvidia, einen Ansturm ausgelöst, der dem Dotcom-Effekt der späten 1990er Jahre erschreckend ähnlich ist. Das 1993 gegründete Unternehmen hat Microsoft und Amazon in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholt und Apple als den Liebling des aktuellen Bullenmarktes für "Story-Aktien" abgelöst.Das beste Beispiel dafür, wie allgegenwärtig die Nvidia-Manie ist, war die kürzliche Rettung seines scheiternden Elektroautoherstellers Tesla Inc. durch Elon Musk, nachdem das Unternehmen Pläne zum Abbau der weltweiten Belegschaft um 10% bekannt gegeben hatte und das US-Justizministerium eine Untersuchung wegen des Vorwurfs falscher Werbung für seine "fahrerlose Auto"-Technologie angekündigt hatte. Musk sagte der Welt, sie solle sich keine Sorgen machen, da TSLA sich in einen "KI"-Entwickler und nicht in einen "EV"-Produzenten verwandle, woraufhin die Aktie in weniger als einem Augenblick von 140 Dollar auf 200 Dollar anstieg.NVDA meldete am vergangenen Mittwochabend seine Gewinne, die zweifelsohne ein "Knaller" waren, aber um dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, kündigte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 an, wodurch es für kleinere Kleinanleger unendlich kaufbar wurde. Das erinnerte mich an die letzte große Entwicklung bei Cisco Systems in den späten 1990er Jahren, als das Unternehmen einen großen Aktiensplit ankündigte, nachdem es ein ganzes Jahrzehnt lang der Technologie- (und Markt-) Führer war.Dieses Ereignis markierte für CSCO den absoluten Höchststand, nach dem die Aktie einen Absturz von 90% erlebte, als der gesamte Dotcom-Sektor implodierte. Hier im Jahr 2024, am Morgen nach den bahnbrechenden Gewinnnachrichten, war es, als ob NVDA die gesamte bullische Luft aus dem Raum gesaugt hätte, als der Dow über 600 Punkte verlor, während NVDA Allzeithochs von fast 1.050 Dollar je Aktie erreichte.Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich Ende 1998 mit einem Technologie-Junkie führte, der mir mit atemloser Begeisterung erzählte, dass er das Gerücht gehört hatte, dass das Internet-Posterkind America Online von einem großen US-amerikanischen Blue-Chip-Unternehmen übernommen werden sollte und dass dies "garantiert" den NASDAQ auf 10.000 steigen lassen würde, wenn es bekannt würde.