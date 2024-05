Ölpreis (Brent): Fehlsignal zeigt Wirkung

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch zunächst über die Hürde bei 84,78 USD hinaus, was sich jedoch als Bullenfalle darstellte. Die Notierungen rutschten in der Folge klar zurück und bewegten sich auch direkt wieder unter 84,20 USD.Weitere Abgaben in Richtung der 81,52-80,83 USD sind jetzt wieder wahrscheinlicher. Die Seitwärtsbewegung dürfte nach dem Fehlausbruch ausgedehnt werden. Sollte Brent auch unter die 80,83 USD rutschen, könnte sich die Bewegung mittelfristig auf der Unterseite beschleunigen. Neue Kaufsignale lassen sich anhand des aktuellen Chartbildes nur schwer ableiten.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)